Sao Tomé-et-Principe exprime son admiration pour le Leadership et l’engagement fort de SM le Roi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique

La ministre d’Etat des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz a salué, mardi à Rabat, les Initiatives Royales et exprimé son admiration pour le Leadership et l’engagement fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.



Lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Amado Vaz, en visite de travail au Maroc, a ainsi salué le Leadership et la contribution louable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux efforts de la Communauté internationale pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement sur le continent africain.



Dans ce cadre, elle a réaffirmé son engagement indéfectible à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir un partenariat stratégique basé sur le respect mutuel, la solidarité et l’alignement avec les principes du droit international.

M. Bourita et Mme Amado Vaz ont, par ailleurs, reconnu le rôle stratégique du Processus des Etats africains atlantiques dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Atlantique.



Mme Amado Vaz a également salué l’Initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, et le projet de Gazoduc Africain-Atlantique Nigeria-Maroc, soulignant l’importance stratégique de ces Initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la solidarité agissante du Maroc avec les pays africains frères.