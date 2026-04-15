Libération

Sao Tomé-et-Principe exprime son admiration pour le Leadership et l’engagement fort de SM le Roi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique


Libé
Mercredi 15 Avril 2026

Sao Tomé-et-Principe exprime son admiration pour le Leadership et l’engagement fort de SM le Roi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique
Autres articles
La ministre d’Etat des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz a salué, mardi à Rabat, les Initiatives Royales et exprimé son admiration pour le Leadership et l’engagement fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Amado Vaz, en visite de travail au Maroc, a ainsi salué le Leadership et la contribution louable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux efforts de la Communauté internationale pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement sur le continent africain.

Dans ce cadre, elle a réaffirmé son engagement indéfectible à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir un partenariat stratégique basé sur le respect mutuel, la solidarité et l’alignement avec les principes du droit international.
M. Bourita et Mme Amado Vaz ont, par ailleurs, reconnu le rôle stratégique du Processus des Etats africains atlantiques dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Atlantique.

Mme Amado Vaz a également salué l’Initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, et le projet de Gazoduc Africain-Atlantique Nigeria-Maroc, soulignant l’importance stratégique de ces Initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la solidarité agissante du Maroc avec les pays africains frères.


Lu 218 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 15 Avril 2026 - 18:00 La France invitée d’honneur du SIEL

Mercredi 15 Avril 2026 - 18:00 SM le Roi nomme El Yazid Er-Radi secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS