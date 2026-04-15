Norvège: Les exportations de pétrole atteignent un niveau record en raison de la guerre en Iran

Les exportations de pétrole brut de la Norvège ont atteint un niveau record en mars, la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ayant fait flamber les prix du pétrole, a indiqué mercredi l'Office norvégien des statistiques.



Le pays scandinave est le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel d'Europe, hors Russie.

En temps de paix, environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial transite par le détroit d'Ormuz.



"La fermeture du détroit d'Ormuz a provoqué un choc d'offre important sur le marché pétrolier, ce qui a contribué à la hausse des prix du pétrole en mars et donc aux exportations en valeur les plus élevées jamais enregistrées (par la Norvège)", a déclaré l'analyste Jan Olav Rorhus dans un communiqué.



Les exportations de pétrole brut de la Norvège en mars se sont élevées à 57,4 milliards de couronnes (5,2 milliards d'euros), soit une hausse de 67,9% par rapport au même mois de l'année précédente, a indiqué Statistics Norway.



Le prix du pétrole s'est établi en moyenne à 1.014 couronnes (107,52 dollars) le baril en mars, son plus haut niveau mensuel depuis septembre 2023, a-t-il précisé.

Cette manne n'a pas échappé à l'attention de Donald Trump, qui y a fait référence mardi dans un message publié sur Truth Social.



"L'Europe a désespérément besoin d'énergie, et pourtant le Royaume-Uni refuse d'exploiter le pétrole de la mer du Nord, l'un des plus grands gisements au monde. C'est tragique !!!", a écrit Trump.

"Aberdeen devrait être en plein essor. La Norvège vend son pétrole de la mer du Nord au Royaume-Uni au double du prix. Ils font fortune", a-t-il ajouté.



La Norvège doit une grande partie de sa prospérité à ses réserves de pétrole et de gaz.

Elle investit les recettes pétrolières et gazières de l'État dans son fonds souverain, le plus important au monde avec des actifs d'environ 2.190 milliards de dollars.



Créé au début des années 1990, ce fonds a pour objectif de financer les dépenses futures de l'État providence norvégien, car les recettes issues des exportations de pétrole et de gaz devraient diminuer à long terme.