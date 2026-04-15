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Le Gabon réitère son soutien à la marocanité du Sahara et salue l’adoption historique de la Résolution 2797


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Mercredi 15 Avril 2026

Le Gabon réitère son soutien à la marocanité du Sahara et salue l’adoption historique de la Résolution 2797
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La République Gabonaise a réitéré, mardi, son soutien à la marocanité du Sahara, saluant l’adoption historique de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Lors d'une rencontre tenue, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora de la République Gabonaise, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, en visite d’amitié et de travail dans le Royaume, a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, réaffirmant son appui total au Plan marocain d'autonomie, comme la seule et unique solution crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cet entretien, la cheffe de la diplomatie gabonaise a salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la Résolution 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

Mme Tassyla-Ye-Doumbeneny a également souligné que l'ouverture par la République Gabonaise d'un Consulat général à Laâyoune en janvier 2020, qui s'inscrit dans le sillage de la dynamique de la reconnaissance internationale de l'intégrité territoriale du Royaume, apporte également une preuve tangible de la solidité du partenariat stratégique liant au plus haut niveau les deux pays frères.

La position du Gabon, telle que réaffirmée par Mme Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, s'inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.


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