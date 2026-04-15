SM le Roi nomme El Yazid Er-Radi secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas

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"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a reçu, ce mardi 14 avril 2026 correspondant au 26 Chaoual 1447 H, au Palais Royal de Rabat, M. Mohamed Yssef, l’ancien secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, que le Souverain a décoré du Wissam Al Arch (Grand Officier), en considération des services louables qu’il a rendus à sa Religion, sa Patrie et son Roi, dans les différentes missions et responsabilités qu’il a assumées.
Par la suite, Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a reçu M. El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a prodigué Ses Hautes Orientations à M. Er-Radi afin que le Conseil puisse accomplir ses missions dans la promotion de la Sainte religion musulmane, imprégnée des valeurs du juste-milieu et de la modération, et la préservation des constantes religieuses du Royaume".