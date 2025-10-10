Santé cardiovasculaire : Les bienfaits des produits végétaux dépendent de leur niveau de transformation

Des scientifiques français viennent d’établir une corrélation entre l’impact de la consommation des produits végétaux sur la santé cardiovasculaire et le niveau de leur transformation.



«La consommation de produits d’origine végétale est associée à une meilleure santé cardiovasculaire, à condition qu’ils soient de bonne qualité nutritionnelle et peu ou pas transformés industriellement», estiment-ils dans une étude relayée par l'Institut français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sur son site internet.



Pour étudier les liens entre nutrition et santé cardiovasculaire, les scientifiques représentant l’INRAE et d’autres centres de recherche français (Inserm, université Sorbonne Paris Nord et Cnam) sont allée au-delà de la distinction entre origine végétale ou animale d’un aliment, en intégrant la qualité nutritionnelle, par exemple la teneur en glucides, lipides ou vitamines et minéraux antioxydants, mais aussi le degré de transformation des aliments.



L’équipe de recherche a analysé les données de santé de 63.835 adultes pour une période de suivi de 9,1 ans en moyenne et pouvait aller jusqu’à 15 ans pour les premiers inclus. Les apports alimentaires, c’est-à-dire les aliments et boissons consommés sur au moins 3 journées, ont été recueillis grâce à des questionnaires en ligne qui a permis de distinguer 3 types d’alimentation, en comparant la part des produits végétaux face à celle des produits animaux, et en considérant leur qualité nutritionnelle, mais aussi leur niveau de transformation industrielle.



L’étude révèle que les adultes ayant une alimentation plus riche en produits végétaux de meilleure qualité nutritionnelle (moins riche en lipides, sucre et sel) et pas ou peu transformés industriellement, présentaient un risque de maladies cardiovasculaires inférieur d’environ 40% comparé aux personnes qui avaient une alimentation plus pauvre en ces produits végétaux et plus riche en produits animaux.



Il en ressort également que les adultes ayant une alimentation plus riche en produits végétaux de meilleure qualité nutritionnelle mais ultra-transformés comme des pains complets industriels, soupes du commerce, plats préparés à base de pâtes ou salades assaisonnées du commerce (comparés aux personnes qui avaient une alimentation plus pauvre en ces produits et plus riches en produits animaux), ne présentaient pas un risque inférieur de maladies cardiovasculaires.



Et d’ajouter que le risque de maladies cardiovasculaires était supérieur d’environ 40% pour les adultes qui consommaient une forte part de produits végétaux de moindre qualité nutritionnelle et ultra-transformés (chips, boissons sucrées à base de fruits ou sodas d’extraits végétaux, produits sucrés chocolatés ou confiseries, céréales du petit déjeuner sucrées, biscuits salés, etc.) comparé aux personnes ayant une alimentation plus riche en produits végétaux de bonne qualité nutritionnelle et peu ou pas transformés industriellement.



Pour l’INRAE, ces résultats, publiés dans la revue scientifiques The Lancet Regional Health – Europe, soulignent la nécessité de considérer "à la fois la qualité nutritionnelle et le degré de transformation et de formulation des aliments, en plus de l’équilibre végétal-animal dans l’alimentation, pour mieux évaluer les liens entre nutrition et santé cardiovasculaire ».



«Ils viennent apporter de nouveaux arguments afin d’encourager les politiques publiques en nutrition et santé à promouvoir des aliments végétaux qui soient à la fois de bonne qualité nutritionnelle et peu ou pas transformés (fruits et légumes frais, surgelés ou en conserves de bonne qualité, par exemple sans ajout de lipides, sel, sucre et additifs)», conclut l’Institut français de recherche.

