Lancement de la saison de chasse 2025-2026 au niveau de la région Marrakech-Safi

La Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et Forêts (ANEF) de Marrakech-Safi a procédé dimanche au lancement de la saison de chasse 2025-2026.

Cette saison met l'accent sur la sécurité des chasseurs, la préservation de la faune et le respect strict des réglementations cynégétiques.



Le lancement de cette saison illustre la volonté du Maroc de conjuguer tradition cynégétique, préservation de l’environnement et développement durable, tout en assurant la sécurité des participants et la valorisation des zones rurales, véritables piliers de l’écosystème régional.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Mounir, directeur provincial de l'ANEF à Marrakech, a affirmé que la durabilité de la chasse repose sur la préservation des équilibres écologiques et la responsabilisation des chasseurs.



"Nous continuons à renforcer nos outils de suivi, à amodier les lots de manière rigoureuse et à sensibiliser toutes les parties prenantes aux enjeux de conservation", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Mouna Touami, chef de service de partenariat et de l'animation territoriale à la direction régionale de l'ANEF, a indiqué que la sécurité des chasseurs et la protection de la faune sont au cœur des priorités de l'Agence.



"Nous veillons à ce que chaque saison se déroule dans le respect des réglementations, tout en soutenant le développement durable et la valorisation des territoires", a-t-elle fait observer.



Approché par la MAP, Fahd Mansouri, chasseur passionné, a souligné que ces journées de sensibilisation sont essentielles pour accompagner les chasseurs, nouveaux et expérimentés, sur le respect des règles, l’usage sécurisé des armes et la préservation des espèces.

Et de soutenir que la collaboration avec l’ANEF et les autorités garantit des parties de chasse à la fois sûres et responsables.



Selon des données de la Direction régionale de l'ANEF à Marrakech-Safi, la campagne précédente avait mobilisé 5.405 chasseurs sur les territoires de la région, générant plus de 7 millions de dirhams de redevances.

Pour encadrer l’activité, 149 lots amodiés ont été aménagés et signalés, garantissant un suivi rigoureux et transparent des parties de chasse.



Des programmes de conservation et de repeuplement de la faune ont été mis en œuvre, avec le lâcher de plus de 8.996 pièces de petit gibier, notamment des perdreaux, afin de soutenir l’équilibre écologique et assurer la durabilité de la chasse.



Parallèlement, les opérations de contrôle menées par la police de la chasse, en collaboration avec les gardes bénévoles, ont permis de relever 82 infractions lors de la saison écoulée, sanctionnées par des amendes et, le cas échéant, par des poursuites judiciaires.