Lien entre les investissements dans les soins de santé pédiatriques et la prospérité

Chaque dollar investi dans les systèmes pédiatriques génère un rendement pouvant atteindre près de cinq fois sa valeur initiale, souligne une nouvelle étude.



"Le sous-financement et le manque de main-d'œuvre chroniques des soins de santé pour enfants au Canada entraînent des coûts significatifs et mesurables pour les enfants et les jeunes, leurs familles et, bien sûr, le Canada", indique l'étude réalisée par le cabinet de services professionnels Deloitte.



"Les systèmes de santé pour enfants du pays sont à bout de souffle", affirme l'enquête, ajoutant que "la plupart des quelque 8,6 millions d'enfants âgés de moins de 19 ans en 2024 ont recours à des systèmes de santé non adaptés aux enfants, ce qui se traduit par des expériences de soins négatives et des pauvres résultats de santé".



L'étude estime que 1,5 million de jeunes au Canada n'ont pas de médecin de famille, "ce qui aggrave les retards dans l'accès aux services de santé".



Les chercheurs ont examiné l'impact du diabète de type 1 (qui se développe souvent entre 10 et 14 ans et coûte aux familles jusqu'à 18.306 dollars par an dans certaines régions), les troubles de l'humeur et de l'anxiété (qui touchent environ 26% des jeunes âgés de 12 à 17 ans) et l'épilepsie.



"Sans intervention précoce et sans soutien médical adéquat, ces maladies chroniques s'aggravent avec le temps, entraînant une augmentation de l'absentéisme scolaire, une réduction des perspectives d'emploi futures (...) et une augmentation des coûts pour les familles et le système de santé", souligne l'étude.



"Prioriser les investissements dans les systèmes de santé qui desservent les enfants, les jeunes et les familles garantit le bien-être des générations actuelles et futures, renforce la main-d'œuvre canadienne et réduit les coûts à long terme des soins de santé et des services de soins", a commenté Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale de l'Association "Santé des enfants Canada", dans un communiqué.

