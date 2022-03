Sans convaincre, le Onze national force un précieux nul à Kinshasa

Le Onze national est parvenu à s’en tirer à bon compte au terme de la première manche de la double confrontation contre la sélection de la RD.Congo, comptant pour les barrages du Mondial FIFA-Qatar 2022.



Vendredi au stade des Martyrs à Kinshasa, l’EN a forcé le nul, un partout, résultat qui lui permettra d’envisager le second acte ce mardi à partir de 19h30 au complexe sportif Mohammed V à Casablanca dans de bonnes dispositions.



Il est vrai que le résultat espéré y est mais la manière a fait encore terriblement défaut. L’équipe n’a rien proposé en matière de jeu et doit s’estimer chanceuse d’avoir forcé cette précieuse issue de parité face à un adversaire, faut-il le reconnaître, le moins redoutable des équipes barragistes.



Devant quelque 25.000 supporteurs dont un peu plus de 2000 fans du Onze national, les deux protagonistes ont sorti un tout petit match qui a agacé bon nombre de téléspectateurs. Les locaux ont été les premiers à trouver le chemin des filets par l’entremise de Yoane Bissa à la 12ème minute, avance qu’ils n’ont eu aucun mal à préserver au moment où les 11 alignés par Vahid Halilhodzic n’arrivaient pas à mener des séquences de jeu susceptibles de porter le danger dans le camp adverse.



Des Lions de l’Atlas qui éprouvaient toutes les peines du monde à construire des actions, espérant tout de même un coup de chance qui les remettra dans la partie. Ils auraient pu recoller au score à la 54ème mn, mais Rayane Mmae en a décidé autrement après avoir raté un penalty. Et il a fallu donc attendre l’entrée en jeu des deux réservistes, Ayoub El Kaabi et Tarik Tissoudali pour que le premier serve le second qui égalise à la 76è mn pour l’équipe du Maroc qui a pu tirer son épingle du jeu, tout en étant coaché par un Halilhodzic qui n’a pas manqué de surprendre plus d’un par un changement des plus incompréhensibles : A un partout , alors qu’il devait maintenir l’issue de parité en renforçant les lignes arrières, il intègre Soufiane Boufal à la place de Sélim Amallah.



Fort heureusement que l’arbitre sud-africain Victor Gomez n’a pas laisser trainer l’opposition sifflant la fin des débats pour que les deux sélections se donnent rendez-vous ce mardi à Casablanca dans un Complexe Mohammed V qui sera plein à craquer. Une présence massive du public est attendue et ce dernier n’appréciera pas du tout une prestation similaire à celle produite à Kinshasa et Halilhodzic, vivement critiqué, a raison de dire que «nous sommes appelés à sortir le grand jeu pour nous qualifier ».



Il y a lieu de signaler qu’une fois de retour à la maison samedi matin, la sélection marocaine a effectué en soirée de la même journée une séance de décrassage au stade, devant être suivie par deux autres dimanche et lundi. Et ce en vue de peaufiner les ultimes réglages et être fin prêt le jour J face à un adversaire congolais qui a débarqué dimanche à la Métropole et qui ne manquera surtout pas de jouer son va tout même s’il aura à faire sans l’un de ses cadres, le latéral gauche Muzinga Ngonda, expulsé au match aller.



Mohamed Bouarab