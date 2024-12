Sahara marocain. Les succès de la diplomatie marocaine mis en lumière lors d'une conférence à Casablanca

Les succès engrangés par la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au service de la cause nationale, ont été au centre d’une conférence organisée mercredi à l’Université Mundiapolis à Casablanca.



Placée sous le thème "La politique étrangère du Maroc sous le prisme de la marocanité du Sahara", cette rencontre a mis en lumière les avancées significatives accomplies par le Royaume pour consolider sa position aux niveaux régional et international, tout en déjouant les manœuvres ourdies par les adversaires de son intégrité territoriale.



Les intervenants ont souligné les efforts constants d’une portée stratégique du Maroc, qui ont conduit à des reconnaissances successives de la marocanité du Sahara par plusieurs grandes puissances, notamment les Etats-Unis et un nombre croissant de pays européens.

Organisée par l’Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis en partenariat avec l’Association marocaine des sciences politiques, cette conférence a mis en avant, par ailleurs, les liens historiques et stratégiques du Maroc avec sa profondeur africaine.



Les participants ont notamment évoqué le retour du Royaume au sein de l’Union africaine, le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigeria, ainsi que l’initiative atlantique portée par le Souverain, visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.



Dans une déclaration à la MAP, le doyen de l’ISPJS, Ali Lahrichi, a mis en avant les réalisations de la politique étrangère du Royaume au service du Sahara marocain, fruit de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi.



Selon lui, cette rencontre a permis d’exposer, sous un prisme académique, les fondements historiques et juridiques de la position marocaine légitime, tout en procédant à une analyse approfondie de la question à même de permettre aux étudiants de consolider davantage leurs connaissances sur la cause du Sahara marocain.