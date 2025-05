SM le Roi nomme Hicham Balaoui, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public

Voici un communiqué du Cabinet Royal :



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), a bien voulu nommer, ce lundi 12 mai 2025, M. Hicham Balaoui, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, en remplacement de M. El Hassan Daki, qui n’a pas été en mesure de poursuivre ses missions pour des raisons de santé.



M. Daki s’est acquitté des missions qui lui ont été confiées avec probité, dévouement, intégrité et impartialité, au service de l'indépendance de la justice et de la primauté de la loi et dans l’objectif d’assurer le respect des droits et des libertés des personnes et des collectivités".