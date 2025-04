SM le Roi félicite le Roi des Belges pour son anniversaire et M. Brice Clotaire Oligui Nguema à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République Gabonaise

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, à l’occasion de la célébration de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses vœux les meilleurs de santé et de prospérité au Roi des Belges.



"Puisse cette célébration être pour Vous et Votre famille, source de joie et de bonheur", écrit SM le Roi, exprimant au Souverain belge Sa très haute considération.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République Gabonaise.



"Je vous félicite pour la confiance que le peuple gabonais vous a accordée en vous élisant, dès le premier tour, à la magistrature suprême de votre pays, au terme de la transition politique que vous avez conduite", écrit SM le Roi dans Son message, tout en adressant à cette occasion Ses vœux les meilleurs de réussite "dans votre haute mission au service de la prospérité du Gabon et de son peuple".



Le Royaume du Maroc et la République Gabonaise offrent "un modèle de coopération Sud-Sud et interafricaine fructueuse, pérenne et solidaire", souligne le Souverain, ajoutant que "nos deux peuples sont unis par une riche et profonde amitié".



SM le Roi assure le président gabonais de "la disposition du Royaume à poursuivre le travail déterminé avec votre pays frère en vue de renforcer ces liens privilégiés et d'élargir la portée de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun".