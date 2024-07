SM le Roi félicite M. Gitanas Nausėda à l'occasion de son investiture Président de la Lituanie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Gitanas Nausėda à l'occasion de son investiture Président de la République de Lituanie pour un deuxième mandat.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à l'occasion de l'investiture de M. Nausėda Président de la République de Lituanie pour un deuxième mandat, lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions au service du progrès et de la prospérité auxquels aspire le peuple lituanien.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réitérer Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Nausėda pour aller de l'avant dans le renforcement des liens d'amitié et d'estime mutuelle unissant les deux pays, et hisser la coopération bilatérale dans les différents domaines au service des peuples marocain et lituanien.