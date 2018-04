SIAM 2018 offre de réelles opportunités commerciales et de business

La 13ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient du 24 au 29 avril à Meknès, offre de réelles opportunités commerciales et de business aux 1.400 exposants des 70 pays représentés au Salon.

Avec des journées professionnelles ouvertes mercredi et celles dédiées au grand public (27 au 29 courant), le SIAM, qui se veut une vitrine exceptionnelle pour les entreprises, les coopératives agricoles et l'ensemble des acteurs du secteur, constitue un espace d'opportunités de business et de rencontre d’affaires.

D’édition en édition, le SIAM s’est en effet imposé comme un haut lieu économique au cours duquel les exposants réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires, constate la MAP.

En rassemblant sur un même espace la fine fleur des entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire, le Salon offre toutes les conditions nécessaires pour permettre aux exposants de nicher les opportunités et nouer des contacts fructueux aussi bien au niveau national et qu'international.

Le SIAM offre aussi l'occasion de faire des études de marché, de lancer de nouveaux produits et de s’informer des tendances du secteur.

Le Salon est également marqué par de grandes annonces et des signatures de conventions, d’accords ou de contrats programmes, ce qui permet aux participants d'être au courant des dernières nouvelles qui intéressent le secteur agricole.

Visibilité institutionnelle, networking, coopération, partenariats, prospection, commercialisation, le SIAM propose une offre taillée sur mesure pour chacun de ses exposants.

Le SIAM est aussi un espace de croissance et d'expansion pour les coopératives et les associations. En 2006, seules 24 coopératives ont présenté leurs produits au sein du SIAM, mais aujourd'hui leur nombre s'élève à 400.

Elles exposent une grande diversité de produits au sein du pôle "Produits du terroir", démontrant ainsi l’importance que le Salon a pris en termes de mise en valeur des produits marocains du terroir et de visibilité pour les douze régions du Royaume.

Chaque année, le pôle "Produits du terroir" est l’une des plus grandes attractions du SIAM et draine une très importante affluence. Une occasion pour les petites coopératives de faire la promotion de leurs produits et de rencontrer de nouveaux clients. Les coopératives et associations de ce pôle réalisent plus de 80% de leur chiffre d’affaires annuel durant l’événement.