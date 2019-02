S.M le Roi s'entretient avec le Souverain espagnol et offre un dîner en son honneur

S.M le Roi Mohammed VI accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, a présidé, mercredi à la Place du Méchouar du Palais Royal à Rabat, la cérémonie d'accueil officiel de S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d'Espagne.

A l'entrée du Méchouar, un escadron de cavalerie de la Garde Royale a escorté le cortège Royal de Bab Assoufara à la Place du Méchouar.

Cet escadron, qui escorte le cortège de Sa Majesté le Roi lorsque le Souverain accueille des hôtes de marque, a conféré un caractère distingué à cette cérémonie officielle d’accueil des Souverains d’Espagne dans la capitale du Royaume, à la mesure des liens séculaires unissant le Maroc et l’Espagne.

A l'arrivée du cortège Royal à la Place du Mechouar, S.M le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, et ses illustres hôtes ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue à S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia.

S.M le Roi Mohammed VI et ses illustres hôtes ont, par la suite, passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant que S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia ne soient salués par le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, les conseillers de S.M le Roi, les membres du gouvernement, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général du Roi près cette Cour et les présidents des conseils constitutionnels.

S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia ont également été salués par le directeur du secrétariat particulier du Souverain, le Chambellan de S.M le Roi, le porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume, le directeur de la Cour Royale, des membres du Cabinet Royal, le doyen du corps diplomatique accrédité à Rabat, les chefs des missions diplomatiques européennes accrédités à Rabat, les officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, le directeur général des études et de la documentation, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, les élus locaux et les représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Par la suite, S.M le Roi Mohammed VI a été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant SM le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également été salué par l'ambassadeur du Royaume d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, ainsi que par les membres de la représentation diplomatique espagnole. Les Souverains d'Espagne ont ensuite été salués par les membres du comité d'honneur.

Au Palais Royal, SM le Roi a convié ses illustres hôtes à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes, avant que les deux familles Royales ne posent pour des photos-souvenir.

Le Souverain a également eu, mercredi au Palais Royal à Rabat, des entretiens avec Sa Majesté le Roi Don Felipe VI, Souverain d’Espagne.

Ces entretiens se sont déroulés en présence, du côté espagnol, du ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell i Fontelles, du chef de la Maison Royale, Jaime Alfonsin Alfonso, et de l'ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, et, du côté marocain, des conseillers du Souverain, Omar Azzimane et Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et de l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich.

S.M le Roi Mohammed VI accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, a, par ailleurs, offert mercredi au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur de S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d'Espagne.

Ont été conviés à ce dîner, les membres de la délégation officielle accompagnant les Souverains espagnols, le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, les conseillers de S.M le Roi, les membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Au terme de ce dîner, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a pris congé de ses illustres hôtes, S.M le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia.