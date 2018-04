S.M le Roi reçu à l'Elysée par le Président français : Un partenariat basé sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été reçu, mardi après-midi, à l'Elysée, par le président français, Emmanuel Macron, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Sa Majesté le Roi et le président français ont longuement abordé en l’occasion la situation au Moyen-Orient ainsi que les questions d’ordre régional et international. Ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet.

Les deux chefs d’Etat se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France et ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel.

La richesse, la densité et la vitalité de ce partenariat d’exception, reflètent le socle solide d’une relation stratégique, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts des deux pays.

Sa Majesté le Roi a réitéré au président de la République française l’invitation en vue d’effectuer une visite d'Etat au Maroc, conclut le communiqué.

Cette rencontre, qui s'est tenue juste avant la réception à l'Elysée du Prince héritier saoudien, en visite officielle à Paris, n'était pas inscrite au programme d’Emmanuel Macron diffusé ce week-end, précise l’AFP à ce propos.

Lundi, le Souverain avait rencontré Mohammed Ben Salmane et le Premier ministre libanais, Saad Hariri, comme en témoigne une photo des trois hommes attablés ensemble, tout sourire, tweetée dans la nuit de lundi à mardi par le président du Conseil des ministres libanais.

"Tous les trois sont amis et nos pays sont sur la même longueur d'onde, il était donc logique" d'organiser cette rencontre, a déclaré à l'agence française de presse le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir.

Il convient de rappeler que le président Macron avait rencontré le Souverain plusieurs fois, d'abord lors d'une visite privée en juin au Maroc, puis à Abou Dhabi début novembre lors de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, au Sommet Europe-Afrique d'Abidjan le 29 novembre et le 12 décembre lors du Sommet sur la finance verte One Planet Summit à Paris.