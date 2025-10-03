Trois morts dans les actes de violence et de vandalisme perpétrés à Leqliaa

Trois personnes ont trouvé la mort dans les actes de violence et de vandalisme perpétrés, mercredi à Leqliaa relevant de la préfecture d’Inezgane-Ait-Melloul, où un groupe d’individus a tenté de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service dans un poste de la Gendarmerie Royale, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi.



Dans une déclaration à la presse jeudi, M. El Khalfi a souligné que les actes de violence et de vandalisme survenus mercredi dans nombre de régions du Royaume "ont malheureusement pris, dans certaines zones séparées, des tournures plus graves voire plus dangereuses, suite à l’implication de fauteurs de troubles dans des attaques, menées à l’aide d’armes blanches et la prise d’assaut des bâtiments propriété de l’Etat et des locaux des services de sécurité, à l’instar de ce qui s’est passé à Leqliaa relevant de la préfecture d’Inezgane-Ait-Melloul, où un groupe d’individus a tenté de s'emparer de munitions, de matériels et d'armes de service mis à la disposition de ces services, ce qui a contraint les éléments de la Gendarmerie Royale, dans le cadre de la légitime défense, à faire usage de leurs armes de service, causant trois morts.



Les autorités publiques demeurent engagées à accomplir leurs missions conformément au principe de la responsabilité institutionnelle et aux dispositions constitutionnelles et juridiques, tout en veillant à la préservation de l'ordre public et à la garantie de l'exercice des droits et libertés dans son cadre légal.