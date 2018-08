Rummenigge : Robert Lewandowski intransférable

Le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a martelé mercredi que son avant-centre Robert Lewandowski était intransférable, à quelque prix que ce soit, alors que de nouvelles rumeurs font état d'un intérêt du club anglais de Chelsea pour le buteur polonais du club bavarois.

"Notre porte demeure fermée, les joueurs classe mondiale que nous avons au Bayern Munich resteront ici", a déclaré Rummenigge au quotidien munichois TZ.

Lewandowski, qui aura 30 ans le 21 août, a été sacré meilleur buteur du Championnat d'Allemagne avec 29 buts.

"En ce qui concerne Robert, nous voulons envoyer un signal clair aux personnes du club et de l'extérieur: le Bayern Munich fonctionne complètement différement des autres clubs, qui s'amadouent dès que sont évoquées certaines sommes", a souligné le patron du Bayern.

"Nous sommes pleinement satisfaits de lui, et à son poste, peu de joueurs le valent. Aussi c’est dans notre intérêt de le garder, et ce n'est pas grave si quelqu'un met 100 ou 150 millions (d'euros) sur la table".

Outre Chelsea, LewandowsKi, arrivé au Bayern en 2014, serait également convoité par le Real Madrid.