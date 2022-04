Rude épreuve égyptienne pour le Raja en LDC

Jour J pour le Raja. Les Verts devront défier, ce soir à partir de 22 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le club égyptien d’Al Ahly pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.



Une opposition que le Raja abordera avec la ferme intention de remonter le retard du match aller, défaite par 2 à 1 au stade Salam au Caire. Rien n’est encore joué et l’équipe casablancaise, triple lauréate de l’épreuve, dispose de plus d’un tour dans son sac en vue de franchir le cap du National du Caire.



Certes, la tâche est bien loin d’être une mince affaire face à un gros morceau, vainqueur de la Ligue des champions dans son ancienne et nouvelle formule à dix reprises, ce qui fait de lui le club le plus titré du continent. Mais ce copieux palmarès ne doit en aucun cas entamer le mental des joueurs rajaouis aguerris à ce genre de matches à grand enjeu.



Après le match aller, le Raja a saisi la semaine en cours pour peaufiner les réglages nécessaires et, apparemment, le staff technique, conduit par Rachid Taoussi, a dû revoir ses schémas, concoctant un plan de jeu susceptible de mener l’équipe à bon port.



En tout cas, le moral y est et l’ensemble des joueurs se disent décidés à aller au-delà de ce tour et ravir leur public qui sera présent en masse après avoir vécu une grosse galère dans sa quête des billets d’accès au stade.



Pour Rachid Taoussi, «le public sera d’un grand apport » pour ses protégés, tenus de saisir les moindres brèches pour renverser la donne et décrocher le sésame du dernier carré de la LDC. Quant à l’entraîneur d’Al Ahly, Petro Motsimani, qui a eu à préparer ce choc du côté du stade Larbi Zaouli, il a indiqué que «le match sera difficile» mais il garde confiance en ses joueurs sommés de «défendre à fond l’avantage de l’aller».



Le Raja devra faire lors de ce match, qui sera sifflé par un trio d’arbitrage sénégalais avec comme juge de centre Maguite Ndaye, sans deux éléments clés, à savoir Marouane Hadhoudi, suspendu après avoir écopé d’un carton rouge au match aller, et Zakaria El Wardi convalescent. En revanche, les autres pièces maîtresses seront toutes de la partie, à commencer par l’homme en forme du moment, Mohamed Zrida, le stratège de l’équipe Mohcine Moutawalli, et, bien entendu, le keeper Anas Zniti décisif dans bon nombre de matches.



Il convient de rappeler que cette fin de semaine sera aux couleurs africaines par excellence, puisque samedi à 22 heures, le Wydad recevra, au Complexe Mohammed V, la formation algérienne de Chabab Belouizdad, toujours pour le compte des quarts de finale retour de la C1, sachant qu’à l’aller, les Rouges ont réussi à s’imposer par 1 à 0.



En Coupe de la Confédération CAF (quart de finale retour), la RSB croisera le fer dimanche (22h00) au stade municipal de Berkane avec le club égyptien d’Al Masry, vainqueur, tout en étant en infériorité numérique (deux joueurs ayant été expulsés) de la première manche disputée au stade Borj Al Arab à Alexandrie par 2 buts à 1.



Mohamed Bouarab



Ci-dessous le programme des matches retour des quarts de finale de la LDC :

Vendredi

21h00 : Espérance de Tunis-ES Sétif (Aller : 0-0)

22h00 : Raja-Al Ahly (aller : 1-2)

Samedi

16h00: Mamelodi Sundowns-Petro Atletico (Aller: 1-2)

22h00: Wydad-CR Belouizdad (aller : 1-0)