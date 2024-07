Royaume-Uni : Le Maroc participe au Royal International Air Tattoo

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Maroc a pris part au Royal International Air Tattoo (RIAT), l'un des plus grands salons aéronautiques, qui s’est tenu du 19 au 21 juillet, à la base Fairford des Forces aériennes britanniques, à l'ouest de l'Angleterre. Les Forces Royales Air (FRA) ont pris part à cet événement avec deux F-16 (F-16C et F-16D) pour une exposition statique, et ce dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de ce type d'avion.



Un avion C-130H des FRA a assuré, à cet effet, le soutien logistique du déploiement de ces avions. Cet événement de trois jours a connu la participation de plus de 250 aéronefs, ainsi que des expositions et des débats réunissant certains des plus grands noms du secteur de l'aviation.



Le Général de Division Mohammed Gadih, Inspecteur des FRA, a pris part à cet événement, de même qu'à la Conférence des Chefs d'Etat-Major de l'Air et de l'espace (GASCC). Cette conférence, qui s'est tenue à la veille du RIAT, a rassemblé les leaders mondiaux dans le domaine de la puissance aérienne et spatiale, avec des industriels de renom, ainsi que des experts du monde universitaire.



La participation à ces deux événements a constitué l'occasion pour l'inspecteur des FRA de s'entretenir avec ses homologues des pays frères et amis, ainsi qu'avec des industriels spécialisés en aéronautique.