Romain Saïss :Il reste une troisième place à aller chercher

Ci-dessous la déclaration, rapportée par l’AFP, du capitaine de l’équipe du Maroc à l’issue du match de demi-finale de la Coupe du monde :



"Forcément il y a de la déception. On est des compétiteurs et on aurait aimé aller au bout. Mais on a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas fini, il reste un match. Une troisième place à aller chercher, ce serait magnifique. C'est quelque chose qui doit nous servir dans les prochaines compétitions, Coupes du monde, Coupes d'Afrique. Tout est possible dans le football quand on fait ce qu'il faut, quand on a l'état d'esprit, l'envie de tout donner sur le terrain. Et qu'on ramène des trophées au Maroc! Je veux dire un grand merci à tous les Marocains. Ils nous ont été d'une aide très précieuse tout au long de la compétition, que ce soit au Maroc ou ici, les supporters présents, nos familles. On a eu un soutien exceptionnel et on est très fier de leur avoir fait vivre ce genre de moments."