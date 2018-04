Rkia Derham : L'approvisionnement du marché durant le Ramadan sera marqué par une abondance en produits de forte consommation

Les données recueillies cette année montrent que l'offre couvrira les besoins de consommation nationale au cours du mois de Ramadan 1439 et que l'approvisionnement sera marqué par une abondance en produits fortement consommés durant cette période, a affirmé, mercredi à Rabat, la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, Rkia Derham.

"Les chiffres confirment que la situation d'approvisionnement sera normale et que les stocks couvriront les besoins du marché national, notamment en produits à forte consommation, dont le sucre, le beurre, les huiles alimentaires et le lait", a-t-elle assuré lors d'une réunion consacrée à l'examen de la situation de l'approvisionnement du marché national au cours du mois sacré, au suivi des prix et à la coordination entre les mécanismes de travail des différentes administrations et commissions concernées par les prix, l'approvisionnement et le suivi, aussi bien au niveau central que local.

Les quantités de sucre disponibles lors du mois sacré s'établissent à 343.000t, assurant la couverture des besoins du marché national évalués à 108.000t, a expliqué la secrétaire d'Etat, ajoutant que le stock disponible en beurre s'est établi en début avril 2018 à 1.528t et qu'il sera procédé à l'importation de 465t supplémentaires durant les mois d'avril, mai et juin ainsi qu'à l'importation de davantage de quantités afin de répondre aux besoins nationaux en cette période.

Pour ce qui est des huiles alimentaires, Rkia Derham a fait savoir que le marché national connaîtra une abondance, notant que les quantités disponibles se situent à 63.000t, tandis que la demande prévue au cours du mois de mai s'établit à 42.000t, ce qui garantira un approvisionnement normal.

Concernant le lait, les données parvenues au ministère de la part des producteurs montrent que les quantités mises sur le marché national couvriront la demande au cours du mois sacré, a-t-elle dit, relevant que les quantités qui seront disponibles sur les marchés nationaux durant le mois de mai sont estimées à 36.000 t, alors que la demande est située à 25.000t.

Par ailleurs, le ministère et ses services externes participeront au suivi de la situation d'approvisionnement du marché et aux opérations de contrôle des poids et mesures au cours du mois sacré et veilleront au respect des dispositions de la Loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, notamment celles relatives à la sensibilisation et aux pratiques commerciales.

De son côté, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi, a indiqué que l'approvisionnement du marché national sera marqué par une abondance en produits nécessaires au cours du mois de Ramadan, grâce à une bonne année pluvieuse.

Néanmoins, cette abondance ne signifie pas une présence dans le marché, notamment pour certains produits importés, a précisé Lahcen Daoudi, relevant la présence de certaines pratiques illégales, à savoir la monopolisation et le stockage. Il est nécessaire de renforcer le contrôle et la coordination entre les secteurs et services concernés, et ce afin de lutter contre ces pratiques, a souligné le ministre, appelant à l'élaboration de nouvelles mesures pour appuyer et développer le contrôle et renforcer la veille au niveau local.

Il a salué, dans ce sens, les efforts et le travail des différents organismes de contrôle, qui assurent le suivi, garantissent la qualité des produits et luttent contre les pratiques non réglementaires.

Lors de cette réunion, les représentants des différents secteurs ministériels et des institutions publiques ont présenté des exposés sur la situation d'approvisionnement des marchés marocains en produits nécessaires, qui connaissent une demande accrue de la part des consommateurs durant le mois de Ramadan, affirmant que les prix resteront raisonnables en raison de l'abondance de l'offre.