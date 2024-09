Réunion de la Task force parlementaire sur l'Initiative Royale pour l'Atlantique

La Task force parlementaire sur l'Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique a tenu sa troisième réunion avec la participation de la conseillère parlementaire, Hanaa Benkhair, et ce dans le cadre des réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain, tenues du 13 au 20 septembre à Midrand, en Afrique du Sud.



Lors de cette réunion, il a été question de poursuivre l'élaboration d'un plan d'action parlementaire continental pour accompagner cette initiative inédite, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, notant qu'outre le Maroc, cette Task force est composée de parlementaires africains représentant le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Kenya, Sao Tomé-et-Principe, la Namibie et les Comores.



Mme Benkhair, membre de la section parlementaire nationale de la Chambre des conseillers, a participé aussi aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain, qui ont été consacrées à plusieurs sujets d'actualité, notamment une mise à jour sur la paix et la sécurité en Afrique, les moyens de promouvoir les droits des enfants dans le cadre des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), la gouvernance des ressources naturelles, ainsi que les moyens de renforcer la résilience des systèmes de santé africains face aux pandémies futures.



La conseillère parlementaire a également pris part à un atelier sur la gestion axée sur les résultats, organisé au profit de l'ensemble des parlementaires, ainsi qu'à l'examen d'un certain nombre de projets de conventions et de lois modèles. Lors de sa participation aux travaux de la Commission du commerce, des douanes et de l'immigration, Mme Benkhair a mis en exergue l'essor majeur que connaît le Maroc dans le domaine de climat des affaires, d'infrastructures et de communications, tout en présentant un exposé sur les efforts déployés pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030. A cette occasion, les participants ont tenu à exprimer "leur fierté et leur soutien aux efforts du Maroc dans ce domaine".



Cette session s'est déroulée sous le thème de l'UA pour 2024 : "Eduquer une Afrique digne du 21e siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, de qualité et tout au long de la vie, adapté à l’Afrique", thème sur lequel s'articulent l'ensemble des travaux du Parlement africain pour l'année en cours. Le but étant d'identifier les lacunes impactant la qualité des systèmes éducatifs en Afrique et d'encourager les parlementaires à s'impliquer davantage pour améliorer l'éducation sur le continent.



Créé en 2004 conformément à l'article 5 de la Charte constitutive de l'Union africaine, le Parlement panafricain a pour mission d'assurer la participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. Il exerce actuellement des fonctions consultatives et de contrôle budgétaire au sein de l'Union africaine.



Le Parlement panafricain dispose de 11 commissions permanentes couvrant divers domaines et se réunit régulièrement deux fois par an.