L'Assemblée générale ordinaire (AGO) du Hassania d'Agadir (HUSA) qui devait se tenir le 15 février, a été reportée à une date ultérieure, a annoncé le club de la Botola Pro D1 sur son site web.

*

La décision du report est motivée par des raisons d'ordre organisationnel, explique le club gadiri.

L'ordre du jour de cette AGO comprenait notamment la présentation des rapports moral et financier ainsi que le plan d’action du club.



L'AG extraordinaire, prévue le même jour, a également été reportée. Elle devait se pencher sur l'examen et l'approbation de la modification du statut et du règlement intérieur de l’association.