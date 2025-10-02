Rentrée de la formation professionnelle 2025-2026 à Fès-Meknès : Une offre de plus de 42.000 places pédagogiques réparties sur 215 filières

La rentrée de la formation professionnelle 2025-2026 dans la région Fès-Meknès se distingue par une offre élargie de plus de 42.800 places pédagogiques, réparties sur 215 filières couvrant 13 secteurs de formation, a indiqué le directeur régional de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Abdelhakim Hadfi.



Cette offre se compose de plus de 28.483 places en formation de base, sanctionnée par un diplôme, et de plus de 11.743 places en formation qualifiante, débouchant sur un certificat et destinée notamment aux jeunes diplômés de l’université ou sans formation préalable souhaitant intégrer le marché du travail, a précisé M. Hadfi, dans un entretien à la MAP.



Il a ajouté que l’offre couvre l’ensemble des secteurs de l’économie régionale, en particulier la santé, l’industrie, le bâtiment et les travaux publics, l’hôtellerie et la restauration, le textile et l’habillement, le numérique et l’intelligence artificielle, l’agriculture et les industries agroalimentaires, ainsi que l’artisanat.



Le responsable régional a, par ailleurs, indiqué que six établissements de nouvelle génération ont été ouverts ces dernières années, constituant de véritables pôles de référence et attirant des stagiaires non seulement de Fès-Meknès, mais aussi des régions de l’Oriental, de Drâa-Tafilalet et de Rabat-Salé-Kénitra.



Parmi ces établissements figurent l’Institut spécialisé dans les métiers de la santé et du travail social, lancé en 2023, un établissement dédié à l’agriculture et à l’agroalimentaire à Meknès, l’Institut spécialisé dans le transport et la logistique à Fès, deux établissements consacrés au bâtiment et aux travaux publics à Fès et Meknès, ainsi qu’un centre dédié à l’intégration des jeunes et à la médiation avec les opérateurs économiques.



S’agissant de la feuille de route de développement de la formation professionnelle, M. Hadfi a rappelé que l’OFPPT a entamé, sur Hautes Instructions Royales, la mise en œuvre d’une stratégie intégrée approuvée en 2019, qui constitue une véritable révolution en matière d’insertion socio-économique des jeunes et de restructuration de l’offre de formation à l’échelle nationale.



Cette feuille de route repose sur plusieurs axes, notamment la réhabilitation et la modernisation des centres existants à travers la rénovation des infrastructures, la mise à niveau des équipements, la formation des formateurs, le recrutement de cadres qualifiés et la refonte des programmes.



A ce titre, 4 établissements ont déjà été réhabilités, tandis que d’autres sont en cours, parmi lesquels le complexe de Sefrou comprenant deux établissements et un internat, l’établissement de Taza et celui de la route d’Imouzzer à Fès, en partenariat avec le Conseil régional Fès-Meknès, dans le cadre du Programme de développement régional 2018-2022.



Au titre du programme 2022-2027, cinq nouveaux établissements sont programmés à Taza, El Hajeb, Azrou, Missour et Fès, a-t-il précisé.



Le directeur régional a, par ailleurs, souligné que la création des « Cités des métiers et des compétences » constitue l’un des principaux axes de cette feuille de route, avec 10 cités prévues à l’échelle nationale, dont certaines sont déjà opérationnelles, ajoutant que celle de Fès-Meknès ouvrira ses portes à la rentrée 2026-2027, les travaux de construction étant en voie d’achèvement, les équipements en cours d’installation et les ressources humaines mobilisées à près de 80 %.



Il a, en outre, relevé l’intérêt croissant des jeunes pour les établissements de formation professionnelle dans la région, notant que ce type de formation est désormais perçu comme un choix prioritaire, y compris parmi les élèves les plus performants.



Concernant les mesures destinées à faciliter l’insertion professionnelle, M. Hadfi a mis en avant la création, au niveau national, des « centres d’orientation professionnelle », qui jouent un rôle clé dans l’accompagnement des jeunes et constituent un relais entre les établissements et les employeurs.



La ville de Fès abrite l’un de ces centres, opérationnel depuis trois ans, qui a enregistré des résultats « remarquables » et suscite un grand intérêt de la part des entreprises, a-t-il poursuivi, notant que ce centre, qui couvre l’ensemble de la région, fonctionne tout au long de l’année et accompagne les lauréats dans le développement de leurs compétences personnelles et transversales afin de répondre aux besoins du marché du travail.



M. Hadfi a également souligné l’organisation régulière de rencontres directes avec les employeurs, de journées thématiques et d’activités parallèles couvrant divers secteurs, ainsi que la mise en avant des réalisations des stagiaires, précisant que ces initiatives permettent d’attirer des opérateurs économiques de la région Fès-Meknès, mais aussi de plusieurs provinces du Royaume.



Et d’ajouter que les établissements de formation professionnelle de la région offrent de réelles perspectives aux lauréats et leur ouvrent l’accès à des opportunités d’emploi au sein de nombreuses entreprises nationales et internationales.