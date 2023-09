Rencontre sur les risques des séismes et la gestion de leurs conséquences

Un colloque organisé, récemment à Guelmim par l’Ecole Supérieure de Technologie (EST), a examiné les risques des tremblements de terre et la gestion de leurs conséquences.



Ce colloque, organisé en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, vise à sensibiliser les citoyens et les acteurs du domaine des catastrophes naturelles aux risques des tremblements de terre et aux mesures à prendre pour éviter leurs dégâts.



Le directeur de l'EST de Guelmim, Ahmed Saba, a souligné l'importance de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de cette institution sur son environnement et de sa contribution, avec tous les acteurs, à la préparation d'un plan proactif pour faire face à la menace des tremblements de terre.



De son côté, la présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a mis en avant l'élan de solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé récemment plusieurs régions du Royaume ainsi que l’appréciation unanime de la communauté internationale de l’intervention rapide et efficace des autorités marocaines pour faire face aux répercussions de cette catastrophe naturelle.



Dans ce contexte, Mme Bouaida a évoqué la stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes naturelles(2020-2030), qui est une stratégie à long terme qui vise à atténuer les effets du changement climatique et à renforcer la capacité des citoyens et des institutions pour lutter contre les catastrophes naturelles, en appelant à la nécessité d'accompagner l'arsenal juridique national de mesures régionales visant à sensibiliser aux dangers des tremblements de terre et à la gestion des défis du changement climatique.



Les autres intervenants, dont des universitaires, chercheurs et militants associatifs, ont discuté de la manière de faire face aux tremblements de terre, de la sensibilisation des citoyens aux risques de ce dangereux phénomène naturel, ainsi qu'aux moyens d'intervention pour faire face à leurs dégâts. Ils ont également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures proactives pour faire face aux conséquences de ce phénomène naturel.