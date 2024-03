Rencontre des leaders de l’opposition parlementaire en marge de la Conférence du MP

Les leaders de l’opposition parlementaire, Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, Nabil Benabdellah, Secrétaire général du PPS, et Mohamed Ouzine, Secrétaire général du MP, se sont rencontrés, jeudi au Palais des congrès Abi Rakrak à Salé, à l’occasion d’une conférence organisée par le Mouvement populaire sous le thème « La crise de l’eau au Maroc, entre les politiques et les défis ».



En plus du thème retenu pour la conférence, les secrétaires des partis ont débattu d’autres points relatifs aux développements politique et social, ainsi que des moyens d’œuvrer via une action commune en vue d’unifier les visions, suite à l’échec du gouvernement et de sa majorité dans la gestion des affaires publiques.