Ouverture à Nador de la 15ème édition du Salon régional du livre de l’Oriental

La 15ème édition du Salon régional du livre de l’Oriental s’est ouverte, lundi à Nador, sous le thème "Le livre et la culture de la lecture à l’ère de l’intelligence artificielle".



Organisée par la Direction régionale de la culture de l’Oriental avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à rapprocher le livre des citoyens et à encourager la lecture.



Elle s’inscrit également dans une dynamique de sensibilisation à l’importance du livre et de la lecture à l’ère de la quatrième révolution industrielle, portée notamment par l’intelligence artificielle.



Cet événement culturel vise ainsi à explorer l'avenir du livre imprimé au sein de l'écosystème numérique, à travers la programmation de tables-rondes, la présentation et la signature de nouvelles publications, et des activités artistiques et culturelles, en plus de l’organisation d’ateliers de formation dans le domaine de l'écriture créative, en mettant l'accent sur l'étude des éléments d'interaction entre l'intelligence artificielle et la production littéraire.



Le salon, qui se poursuivra jusqu’au 18 mai courant, réunit de nombreuses maisons d’édition, de librairies et d’institutions gouvernementales spécialisées dans le domaine du livre et de la lecture.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la province de Nador, Kamal Akir, d’élus, de représentants de la société civile, et d’autres personnalités.



Intervenant à cette occasion, le directeur régional de la culture dans la région de l'Oriental, Yassine Abdellaoui, a fait remarquer que le choix du thème de cette session n'est pas fortuit, puisqu’il reflète une compréhension profonde de la dynamique accélérée des nouvelles technologies et de leurs répercussions directes sur les pratiques de lecture et les approches pédagogiques.



Le responsable régional a relevé, dans ce sens, la centralité du livre en tant que pilier fondamental dans la construction de la conscience et la formation de l'identité, ajoutant que le livre offre au lecteur un espace de contemplation intellectuelle et d'interaction profonde.



De leur côté, un certain nombre d'exposants ont indiqué, dans des déclarations à la MAP, que le salon représente une plate-forme importante pour présenter la production intellectuelle et les publications qui s’intéressent à la région de l'Oriental, estimant que cette initiative contribue au développement culturel dans cette région et renforce son rayonnement.



Dans le même contexte, ils ont expliqué que leur participation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés au niveau national pour promouvoir la lecture et faciliter l'accès aux livres pour tous les citoyens, notamment les élèves.



La cérémonie d’ouverture a été marquée aussi par l’hommage rendu à plusieurs personnes, en reconnaissance de leurs contributions remarquables au succès de cette édition et de leurs efforts au service des secteurs de la culture et de l’éducation au niveau régional.



Au programme de cette édition, figure également une exposition dédiée à la photographie et aux arts plastiques, présentant aux visiteurs des exemples d'arts créatifs qui reflètent la richesse de l’héritage culturel amazigh qui caractérise les collectivités territoriales de la province de Nador.



Cet événement culturel est initié en partenariat avec la préfecture de la province de Nador, la commune et la Faculté pluridisciplinaire de Nador, la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que l’Institut culturel espagnol Cervantes.