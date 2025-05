Participation marocaine au Salon international du livre de Doha

La 34e édition du Salon international du livre de Doha s'est ouverte, jeudi, sous le thème "De la gravure à l’écriture", avec la participation de plus de 522 maisons d'édition, dont 12 marocaines.



Les publications touchent à différents domaines comme la littérature, la sociologie, la philosophie, l'histoire, les études islamiques, la médecine, les technologies et l'enfance.

Se poursuivant jusqu'au 17 courant, cette édition, dont la Palestine est l'invitée d’honneur, connaît une large participation de ministères, d'institutions publiques et privées, ainsi que de délégations et missions diplomatiques accréditées au Qatar.



Des activités culturelles et artistiques sont organisées en marge du Salon, en plus de conférences, de séminaires et d'ateliers couvrant nombre de domaines littéraires.



Le ministère qatari de la Culture lancera à cette occasion le Prix du Salon international du livre de Doha pour l'éditeur et l'auteur, visant à soutenir la dynamique de l'édition et à encourager la participation continue des éditeurs, créateurs, écrivains et des intellectuels.



Ce prix comprendra plusieurs catégories : meilleur éditeur (national et international), meilleur éditeur de livres pour enfants (national et international), prix de la créativité pour l’auteur et prix du jeune écrivain qatari.



Le Salon réserve également un grand espace aux principaux éditeurs de livres pour enfants, avec un programme riche en activités interactives mettant en valeur les talents des enfants et encourageant la lecture, outre de nombreuses rencontres sur diverses thématiques en lien avec la société et les visiteurs.