Rencontre à Fès sur les principales mesures fiscales de la loi de Finances

Des opérateurs économiques et des experts comptables ont débattu, récemment à Fès, des nouveautés apportées par les principales mesures fiscales de la loi de Finances 2018 et leur impact en matière de stimulation de l'investissement et de l’emploi.

Initiée par la Commission investissement, compétitivité et émergence industrielle et la Commission fiscalité de la CGEM Fès-Taza, cette rencontre vise à éclairer les professionnels et les opérateurs économiques de la région de Fès sur les nouvelles dispositions fiscales de cette loi qui tendent notamment à améliorer le climat des affaires, rapporte la MAP.

Intervenant à cette occasion, le président de la CGEM Fès-Taza Mohamed Berrada Khiam a indiqué que ce débat est l’occasion pour les participants de soulever toutes les questions relatives à la nouvelle loi de Finances notamment dans le domaine fiscal, ajoutant qu’une "veillée fiscale" a été mise en place par la CGEM de Fès-Taza pour expliquer les nouvelles dispositions de cette loi.

Présentant un exposé sur les principales dispositions fiscales de la loi de Finances 2018, le directeur régional des impôts à Fès, M'Hamed El Yaacoubi, a indiqué que 78 mesures fiscales sont introduites par cette loi dont une trentaine concernent les entreprises de la région de Fès-Meknès.

Ces mesures, explique M. El Yaacoubi, portent notamment sur les impôts sur les sociétés, le régime de transparence fiscale, les incitations fiscales accordées dans le cadre du programme Tahfiz, l’impôt sur le revenu (IR), la neutralité fiscale, les modalités d’enregistrement des actes et les impôts relatives aux startups et la simplification du transfert du siège social.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la CGEM Fès-Taza, est organisée en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Rabat et régions Nord et la Direction régionale des impôts de Fès.

Elle fait partie d’une série de rencontres organisées à travers le Royaume pour vulgariser et sensibiliser les différents acteurs concernés aux nouvelles dispositions de la loi de Finances.