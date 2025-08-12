Béni Mellal : Lancement de la semaine de l'investissement dédiée aux Marocains du monde

Les activités de la "Semaine de l'investissement des Marocains résidant à l'étranger", ont débuté lundi au siège du Centre régional d'investissement de Béni Mellal-Khénifra, en vue de consolider les liens entre les Marocains du monde et leur pays d'origine et de mobiliser leurs compétences pour contribuer au développement économique du Royaume.



Organisé par le ministère de l'Investissement, de la Cohésion et de l'Evaluation des politiques publiques (11-15 août), cet événement national est l’occasion de sensibiliser, d'informer et d'accompagner les porteurs de projets de la diaspora, à travers la présentation des opportunités d'investissement disponibles tout en leur faisant découvrir les mécanismes de soutien et d'accompagnement mis en place aux niveaux national et régional, rapporte la MAP.



Dans ce cadre, le Centre régional d'investissement de Béni Mellal-Khénifra a mis en place un programme régional ambitieux visant à accueillir les investisseurs issus de la diaspora marocaine, à leur présenter les opportunités d'investissement dans les cinq provinces de la région et à faciliter leur accès au système d’aide et d'accompagnement, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui n'a eu de cesse d'accorder une attention particulière aux Marocains de la diaspora.



Le programme comprend une série d'activités, notamment l'organisation d'ateliers thématiques au siège du Centre régional d'investissement et au niveau de ses représentations dans les provinces de Fkih Ben Salah, Khénifra, Azilal et Khouribga, en partenariat avec différents acteurs opérant dans les domaines du financement, de l'accompagnement et de l'immobilier.



Ces ateliers offrent, ainsi, l'occasion de revenir sur les différentes étapes du processus d'investissement, depuis la présentation des secteurs prometteurs jusqu’à l’exploration des mécanismes de financement, avec un focus sur les nouvelles dispositions de la charte de l'investissement, notamment celles se rapportant au soutien spécifique pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).



Au menu de cette semaine figurent également des sessions de communication professionnelles, des B to B entre investisseurs, représentants de banques et institutions de soutien, à leur tête "Tamwilcom", ainsi que des visites de terrain à de nombreuses infrastructures économiques, dont les pôles de l’industrie alimentaire et de la qualité à Béni Mellal.



En outre, deux bureaux permanents pour l'accueil et l'accompagnement seront mis en place en faveur des MRE, le premier à "Dar Magharibat Al Alam" à Béni Mellal et le second à l’aéroport international de Béni Mellal.