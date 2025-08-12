Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Béni Mellal : Lancement de la semaine de l'investissement dédiée aux Marocains du monde

Mercredi 13 Août 2025

Béni Mellal : Lancement de la semaine de l'investissement dédiée aux Marocains du monde
Autres articles
Les activités de la "Semaine de l'investissement des Marocains résidant à l'étranger", ont débuté lundi au siège du Centre régional d'investissement de Béni Mellal-Khénifra, en vue de consolider les liens entre les Marocains du monde et leur pays d'origine et de mobiliser leurs compétences pour contribuer au développement économique du Royaume.

Organisé par le ministère de l'Investissement, de la Cohésion et de l'Evaluation des politiques publiques (11-15 août), cet événement national est l’occasion de sensibiliser, d'informer et d'accompagner les porteurs de projets de la diaspora, à travers la présentation des opportunités d'investissement disponibles tout en leur faisant découvrir les mécanismes de soutien et d'accompagnement mis en place aux niveaux national et régional, rapporte la MAP.

Dans ce cadre, le Centre régional d'investissement de Béni Mellal-Khénifra a mis en place un programme régional ambitieux visant à accueillir les investisseurs issus de la diaspora marocaine, à leur présenter les opportunités d'investissement dans les cinq provinces de la région et à faciliter leur accès au système d’aide et d'accompagnement, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui n'a eu de cesse d'accorder une attention particulière aux Marocains de la diaspora.

Le programme comprend une série d'activités, notamment l'organisation d'ateliers thématiques au siège du Centre régional d'investissement et au niveau de ses représentations dans les provinces de Fkih Ben Salah, Khénifra, Azilal et Khouribga, en partenariat avec différents acteurs opérant dans les domaines du financement, de l'accompagnement et de l'immobilier.

Ces ateliers offrent, ainsi, l'occasion de revenir sur les différentes étapes du processus d'investissement, depuis la présentation des secteurs prometteurs jusqu’à l’exploration des mécanismes de financement, avec un focus sur les nouvelles dispositions de la charte de l'investissement, notamment celles se rapportant au soutien spécifique pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

Au menu de cette semaine figurent également des sessions de communication professionnelles, des B to B entre investisseurs, représentants de banques et institutions de soutien, à leur tête "Tamwilcom", ainsi que des visites de terrain à de nombreuses infrastructures économiques, dont les pôles de l’industrie alimentaire et de la qualité à Béni Mellal.

En outre, deux bureaux permanents pour l'accueil et l'accompagnement seront mis en place en faveur des MRE, le premier à "Dar Magharibat Al Alam" à Béni Mellal et le second à l’aéroport international de Béni Mellal.

Libé

Lu 111 fois

Tags : Béni Mellal, Marocains du monde, semaine de l'investissement

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Hausse des prix de la viande et des huiles végétales à l’échelle mondiale

09/08/2025 - Alain Bouithy

OPCVM : 68% de l’actif net global géré par cinq sociétés de gestion

09/08/2025 - Libé

Crédit bancaire : un encours de 1.175,5 MMDH à fin juin

10/08/2025 - Libé

OPCVM: L’actif net atteint 789,77 MMDH au 1er août 2025

12/08/2025 - Libé