Mercredi 13 Août 2025

Investissements des MRE : La région Souss-Massa met les bouchées doubles
A l’ouverture lundi de la "Semaine de l'investissement des Marocains résidant à l'étranger" (11-15 août), nombreux étaient les membres de la diaspora marocaine, pour la plupart des jeunes, à venir à la rencontre des cadres du Centre régional d'investissement (CRI) Souss-Massa dans son siège à Agadir.

Opportunités économiques par villes et par secteurs, cadres réglementaires, dispositifs d’accompagnement et batteries d’incitations… Une panoplie d’informations et de données a été présentée, avec parfois des séances individuelles, pour mieux conseiller et accompagner les investisseurs potentiels, explique Maryeme Cherkaoui, chef de la division Offre territoriale et promotion au sein du CRI.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dynamique nationale visant à renforcer la contribution des Marocains du monde au développement économique du Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à consolider les liens durables entre la communauté marocaine à l’étranger et son pays d’origine, rapporte la MAP.

Elle fait partie également de la déclinaison régionale de la campagne nationale initiée par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.

Selon les cadres du CRI d’Agadir, cet événement vise à valoriser le territoire de Souss-Massa comme destination d’investissement à fort potentiel, en valorisant ses opportunités économiques, ses secteurs porteurs, ses infrastructures modernes, ainsi que la mobilisation des acteurs régionaux pour un accompagnement structuré et personnalisé.

Tout au long de la semaine, ces journées portes ouvertes entendent faire découvrir aussi la nouvelle Charte de l’investissement, le dispositif de soutien aux TPME, ainsi que les mécanismes régionaux d’accompagnement.

Ces rencontres permettent également, indique-t-on, de mettre en avant l’initiative "Souss Massa MDM Express", une offre spécialement conçue pour les Marocains du monde souhaitant concrétiser leur projet d’investissement dans la région.

Ce dispositif propose un accompagnement individualisé, un accès direct aux équipes du CRI et la mobilisation d’un réseau de partenaires engagés, afin de simplifier les démarches et favoriser la réussite des projets.

