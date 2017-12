Renard : Dans le football, tout est possible

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Hervé Renard, a souligné, vendredi à Moscou, que "tout est possible dans le football", suite au tirage au sort de la Coupe du monde de football de Russie, prévue du 14 juin au 15 juillet 2018.

Interrogé par l’agence de presse espagnole EFE sur les chances du Maroc de passer en huitièmes de finale de la prochaine Coupe du monde, Renard a rétorqué : "Tout est possible dans le football".

Le sélectionneur du Maroc a souligné, par ailleurs, que la sélection espagnole est "l’une des meilleures équipes du monde", ajoutant qu’il apprécie beaucoup le football espagnol.

"J’adore - le football espagnol-. Au Maroc, tout le monde aime aussi ce football, ainsi que les équipes espagnoles comme le Real Madrid et le FC Barcelone, a-t-il dit.

Renard a fait observer que le match du Maroc contre l’Espagne sera "très spécial", notamment pour l’international marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui retrouvera certains de ses coéquipiers de l’équipe merrengue.

L’entraîneur français a souligné, en outre, que le Maroc devra affronter aussi la sélection portugaise qui compte dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo.

"Nous allons disputer les tickets de qualification pour les huitièmes de finale avec détermination" et sans "s’avouer vaincus" en arrivant dans ce Mondial, a fait savoir Hervé Renard.

Il faut rentrer sur le terrain avec la détermination de gagner et le premier match face à la sélection de l’Iran sera "capital" et déterminant pour le reste du parcours dans ce Mondial.

Les Lions de l’Atlas, qui vont jouer contre deux grosses pointures, le Portugal et surtout "l’Espagne que tout le monde cherchait à éviter", vont tout faire pour se qualifier pour le tour suivant car "la pire des choses est de se satisfaire d’une simple qualification" et participation au Mondial, a-t-il relevé.

"Même si c’est difficile sur le papier", aux joueurs de "continuer sur la même dynamique avec laquelle ils ont terminé les qualifications africaines puisque rien n’est impossible dans le football", a indiqué le coach.

Les Lions de l’Atlas entameront, le 15 juin à Saint-Pétersbourg, ces phases finales face à la sélection iranienne, avant de livrer, cinq jours plus tard, leur deuxième match de poule contre le Onze portugais (20 juin) au stade de Loujniki de Moscou avant de clore, le 25 juin, leur parcours du premier tour à Kaliningrad.

Le vainqueur de ce groupe devra rencontrer au deuxième tour le second du groupe A (Russie, Arabie Saoudite, Egypte et Uruguay) et le deuxième jouera contre le leader du groupe A.