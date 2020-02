Record absolu d'œuvres vendues en 2019 sur le marché de l'art

Le nombre d'œuvres vendues aux enchères a battu en 2019 un record absolu, même si le marché est globalement en baisse de 14%, indique le rapport annuel pour 2019 d'Artprice, leader mondial de l'information sur ce marché.

Ce bilan annuel pointe une très bonne performance de la France l'an dernier.

550.000 lots de "fine art" (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation...), contre 539.000 lots en 2018, ont été vendus aux enchères dans le monde en 2019 pour un total de 13,3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grande circulation d'œuvres jamais enregistrée en salles de ventes.

En termes de chiffre d'affaires, le marché de l'art enregistre une baisse de 14% par rapport à 2018 où il avait atteint 15,5 milliards.

Le taux d'invendus reste parfaitement stable, à 38%, tout comme l'indice global des prix (+0,48%).

Cette étude annuelle est réalisée sur les ventes aux enchères publiques (frais acheteurs inclus). Elles rassemblent uniquement les peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes, vidéos, installations, tapisseries, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier.

Fait rare, la France se paie le luxe d'avoir la meilleure progression mondiale, reprenant peu à peu son rôle de grande puissance, avec un chiffre d'affaires de 827 millions de dollars (+18%).

Les Etats-Unis, avec 4,6 milliards de dollars, dépassent la Chine (4,1 milliards) et le Royaume-Uni (2,2 milliards).

La Chine a enregistré avec -9 % une diminution moins forte que les Etats-Unis (-22%) et le Royaume-Uni (-21%).

Ces trois premières puissances du marché de l'art concentrent 82 % du produit de ventes mondial.

En s'approchant du milliard de dollars, la France devance l'Allemagne (268 millions), l'Itatie (207) et la Suisse (110).