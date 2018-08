Réception en l'honneur des anciens champions sportifs choisis pour accomplir le pèlerinage

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs a organisé, jeudi à Rabat, une réception en hommage à vingt anciens sportifs ou leurs proches, choisis pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1439 de l’Hégire. La Fondation organise cette action pour la cinquième année, a indiqué le directeur exécutif de la Fondation, Said Belkhayat, dans une déclaration à la MAP.

La Commission des activités sociales au sein de la Fondation étudie les candidatures et sélectionne les membres de la délégation en prenant en considération plusieurs critères, notamment la représentativité de l'élément féminin et des différentes disciplines sportives qui sont cette année au nombre de 13, a précisé M. Belkhayat, ajoutant que la délégation comprend des arbitres internationaux et d'anciens champions mondiaux.

Cette initiative est un signe de reconnaissance envers ceux et celles qui ont beaucoup apporté au sport marocain, a précisé le directeur exécutif de la Fondation. De son côté, l'ancien champion du monde d'athlétisme sur 5000 m et chef de délégation, Salah Hissou, a exprimé ses remerciements à la Fondation Mohammed VI des champions sportifs pour cette action qui favorise les échanges entre les champions de différentes générations.

Il a également fait part de son souhait de voir se perpétuer ce genre d'initiatives et s'élargir à d'autres catégories de sportifs, notamment ceux dans une situation difficile.

L'ancien footballeur du Raja de Casablanca, Noureddine Mourassil, a quant à lui affirmé avoir accueilli avec beaucoup de joie la nouvelle de son inscription sur la liste des champions choisis pour se rendre aux Lieux Saints de l'Islam.

Pour sa part, l'ancien footballeur Salaheddine Bassir a relevé que la Fondation a fait de cette initiative louable une tradition annuelle afin de permettre au plus grand nombre de champions sportifs d'accomplir le rite du pèlerinage. Selon lui, l'organisation de cette rencontre a pour objectif de favoriser la coordination entre les membres de la délégation et de procéder aux derniers arrangements avant leur départ pour les Lieux Saints de l'Islam.

Cette journée est organisée en l'honneur des champions sportifs qui se rendront cette semaine aux Lieux Saints de l'Islam, a souligné, dans le même cadre, l'ancienne athlète championne du 400 m haies et assesseur de la Fondation, Nezha Bidouane, rappelant que chaque année, la Fondation sélectionne les membres de la délégation parmi les noms qui ont marqué l'histoire de différentes disciplines sportives.