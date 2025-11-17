Raphaël Glucksmann et Bernard Cazeneuve s'affichent pour rassembler la social-démocratie en vue de 2027

La gauche social-démocrate s'est affichée dimanche à Pontoise (Val-d'Oise) autour de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et du leader de Place publique Raphaël Glucksmann, dans l'optique de la présidentielle de 2027, et en opposition à la primaire voulue par la gauche "unitaire".



Alors que cette dernière, du PS aux Ecologistes, s'est réunie la veille à Trappes pour défendre une candidature commune à gauche, la sphère social-démocrate veut également affirmer ses ambitions pour 2027.



Et bien que les unitaires, et le PS en particulier, pressent Raphaël Glucksmann de se joindre à eux, l'eurodéputé, bien placé à gauche dans les sondages, a toujours refusé, et a fait le choix de se rendre à l'invitation de l'ancien Premier ministre, en présence aussi de l'ancien président François Hollande et de la présidente de la région Occitanie Carole Delga, dans le cadre d'un rassemblement présenté comme celui de "la gauche réformiste", pour préparer la prochaine présidentielle face à la menace de l'extrême droite.



"Notre conversation n'est qu'un début", a assuré M. Glucksmann, car "nous n'avons plus le droit de jouer. Rien ne nous garantit que dans un, deux ou trois ans, nous vivrons encore dans un continent en paix et en démocratie".



Point commun de ce rassemblement, où se trouvaient aussi l'ancien ministre François Rebsamen et le prix Nobel d'économie Philippe Aghion: l'aversion revendiquée pour La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui prépare plus que jamais sa quatrième campagne présidentielle et a tenu le même jour un meeting près de Tours.



Jusqu'à présent, Raphaël Glucksmann s'était tenu éloigné de Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS en 2022 après l'alliance du parti de la rose avec La France insoumise et fondé son mouvement "La Convention".



L'ex-Premier ministre avait pourtant lancé à plusieurs reprises un appel au rassemblement des sociaux-démocrates, proposant de fusionner son mouvement avec Place publique. Une invitation restée lettre morte.

Ce dimanche, "ça bouge" mais la fusion n'est "pas à l'ordre du jour", a tempéré l'entourage de Raphaël Glucksmann.



L'eurodéputé veut incarner "une offre politique nouvelle" mais aussi s'ancrer politiquement en "embrassant l'héritage politique" de la social-démocratie, explique-t-on dans son entourage pour justifier sa présence.



- "opération des appareils fatigués" -



"Raphaël a du talent. Il peut incarner cette candidature pour 2027, comme des tas d'autres", a affirmé M. Cazeneuve.

Mais la présence de Raphaël Glucksmann aux côtés de Bernard Cazeneuve et François Hollande "ça dit quelque chose de sa ligne. Il n'a pas choisi le coeur de la gauche", a critiqué la députée ex-insoumise, Clémentine Autain, qui fait partie des "unitaires".



Olivier Faure, le patron des socialistes concède, sous forme de critique déguisée, que M. Glucksmann a "le droit de vouloir incarner ce qu'il veut, si ça lui convient le mieux".



Mais pour Carole Delga, opposante interne à M. Faure, ce dernier n'a "pas la moitié des socialistes" pour le soutenir dans l'idée d'une primaire, qui devra être validée par les militants.



Pour Bernard Cazeneuve, la primaire est "une opération des appareils fatigués". "Aujourd'hui, la priorité c'est de reconstituer une force de gauche de gouvernement. J'appelle Olivier Faure à la reconstituer avec nous tous", a-t-il plaidé devant la presse.



Le patron du Parti radical de gauche Guillaume Lacroix juge de son côté que la famille politique de Raphaël est dans cette salle", et pas avec les "unitaires", qui "ne parlent que de primaire et pas de fond".



"Le plus urgent c'est de renvoyer l'idée que les responsables politiques réunis ici ne sont pas mus que par leurs ambitions", insiste M. Lacroix. Pas question donc pour Bernard Cazeneuve, que certains voient toujours comme un recours, de se déclarer lui-même candidat.



"Retrouvons-nous, tel était notre projet, entre les différentes composantes de la gauche réformiste, par-delà ce que sont nos organisations, pour que naisse une espérance", a lancé l'ancien ministre dans son discours. "Mais il faudra que les ambitions pour soi-même, les combinaisons d'appareil s'effacent derrière l'amour de notre patrie", a-t-il averti.



François Hollande a aussi appelé au rassemblement: "Il faudra qu'on soit au complet la prochaine fois pour gagner en 2027", dans une invitation déguisée à Olivier Faure.