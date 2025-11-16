Zelensky réclame des systèmes de défense aérienne

Le président Volodymyr Zelensky a renouvelé samedi son appel aux partenaires de l'Ukraine pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne, au lendemain de frappes russes qui ont fait sept morts à Kiev.



"L'Ukraine a besoin de soutien pour sauver des vies: davantage de systèmes de défense aérienne, des capacités de protection renforcées et une plus grande détermination de la part de nos partenaires", a déclaré le dirigeant ukrainien sur les réseaux sociaux.



Cet appel survient alors que les autorités ont revu à la hausse le bilan des frappes russes qui ont touché des immeubles d'habitation vendredi à Kiev, après le décès d'une dame âgée qui avait été admise à l'hôpital.



Volodymyr Zelensky a annoncé que l'une des victimes était Nataliia Khodemnchuk, l'épouse d'un agent technique de la centrale nucléaire de Tchernobyl décédé lors de la catastrophe de 1986.



"Près de 40 ans plus tard, Nataliia a été tuée dans une nouvelle tragédie, provoquée une fois de plus par le Kremlin", a-t-il souligné.

Parmi les autres victimes figuraient un couple de septuagénaires et une personne de 62 ans.



L'armée ukrainienne a également annoncé samedi avoir attaqué une raffinerie russe dans la région de Riazan, près de Moscou, "dans le cadre des efforts visant à réduire la capacité de l'ennemi à lancer des missiles et des bombes".



Le gouverneur russe de Riazan, Pavel Malkov, a lui déclaré que la défense aérienne russe avait abattu 25 drones ukrainiens au-dessus de la région pendant la nuit.

"Des débris ont provoqué un incendie dans les locaux d'une entreprise" et il n'y a pas eu de blessés, a-t-il dit sur Telegram.

Par ailleurs, les autorités du sud de l'Ukraine ont indiqué que quatre personnes avaient été tuées samedi lors d'autres attaques russes.



Le parquet de la région de Kherson a indiqué que "trois civils ont été tués" dans le village de Myklitskyi et dans la ville de Kherson même.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Federov, a lui déclaré qu'une attaque russe y avait fait un mort.