Raja-UTS avec un parfum de revanche. La RSB à la rude épreuve de l’ASFAR

Raja-UTS et RSB-ASFAR, telles sont les deux dernières affiches programmées ce soir à partir de 20h30 pour le compte de la 17ème journée de la Botola Pro D1 de football. Le complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera le théâtre de la confrontation entre le Raja et l’Union de Touarga, club vainqueur du match aller. Une opposition avec un parfum de revanche pour les Verts qui carburent depuis un bon bout de temps au championnat, et restent sur deux éclatantes victoires en Ligue des champions d’Afrique. Sur le papier, la balance penche du côté des Rajaouis, sauf que ça ne sera pas gagné d’avance face à des Tourouguis qui aspirent, après avoir marqué le pas, à relancer la machine en vue d’envisager la suite des débats dans de bonnes dispositions. Le deuxième match au programme sera un sommet qui aura pour acteurs la RSB et l’ASFAR et pour cadre le stade municipal de Berkane. La Renaissance de Berkane, auteure de cinq victoires de rang, quatre en championnat et une en Coupe du Trône, aura cette fois-ci affaire à un sacré morceau décidé plus que jamais à conserver son fauteuil de leader. Une confrontation à placer sous le signe de l’équilibre et qui promet d’être d’une bonne facture. Il convient de rappeler que cette manche avait été entamée samedi avec la tenue de deux rencontres, soldées sur les scores identiques de 2 à 0 en faveur de l’OCK et du FUS aux dépens respectivement du HUSA et de la JSS. Quant aux matches MAS-OCS, IRT-MAT, DHJ-WAC et MCO-SCCM, ils devaient être disputés hier.