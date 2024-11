Qui du Raja ou de l’ASFAR entamera du bon pied la LDC ?

C’est parti pour la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions. Pour cette première manche du groupe B, le tirage au sort avait donné lieu à une confrontation 100% marocaine entre le Raja et l’ASFAR, rencontre prévue ce soir à partir de 20 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca.



Un match d’entame difficile à négocier pour les deux parties qui peinent à retrouver la bonne cadence au niveau de la Botola. Si en championnat, les Verts et les Militaires peuvent se rattraper, en compétition continentale, les cartes permettant de rectifier le tir restent limitées et tout point empoché rapprocherait le club vainqueur de la qualification au prochain tour.



Une belle empoignade en perspective qui interviendra juste après l’autre match de ce groupe qui opposera, à partir de 17 heures, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Congolais de l’AS.Maniema.



A signaler que lors de la seconde journée prévue le 7 décembre prochain, l’ASFAR accueillera Mamelodi Sundowns, alors que le Raja se produira en dehors de ses bases où il sera attendu par l’AS.Maniema.



