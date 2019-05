Que faire en cas d’insomnie? 5 trucs pour se rendormir

L’insomnie est l’un des maux caractéristiques de la société moderne et un véritable problème de santé. Stresse quotidien, travail prenant, objets connectés envahissants… Tout est bon pour stimuler en bien comme en mal notre cerveau et nous empêcher, ensuite, de dormir correctement.

1. Se lever

Se tourner et se retourner dans son lit en espérant que le sommeil revienne, ça ne sert à rien. Mieux vaut se lever et se changer les idées, en lisant par exemple. Inutile d’allumer toutes les lumières de la maison, cela risquerait de vous réveiller pour de bon. Privilégiez une ambiance tamisée et relaxante.

2. Boire une boisson chaude

Tisanes, infusions, lait… A chacun sa coction miracle, pour peu qu’elle soit tiède afin d’apaiser l’organisme en pleine ébullition. Attention, la tisane est diurétique et peut obliger à sortir du lit en pleine nuit. On préférera donc des plantes relaxantes infusées comme la lavande, la camomille ou la fleur d’oranger. Le lait est très bon aussi - pour celles et ceux qui ne sont pas intolérants au lactose - car il contient un acide animé (le tryptophane) qui va stimuler la sérotonine et la mélatonine, les hormones du bien-être et du sommeil.

3. Refroidir sa chambre et enfiler des chaussettes

Lorsque l’on dort, la thermorégulation se fait mal. D’où l’importance de dormir dans une pièce ni trop chauffée, ni trop froide. L’idéal se fixe entre 16°C et 21°C avec une préférence de la majorité pour 18°C. On n’hésite donc pas à aérer légèrement (si on est seul) et à enfiler des chaussettes. Car, en surchauffant les extrémités, le corps finit par se réguler tout seul et donc à se calmer.

4. Pratiquer la méditation ou une séance de sophrologie

Se détendre avant d’aller se coucher grâce à la pratique de la méditation ou de la sophrologie est vivement recommandé. Et si l’insomnie surgit malgré tout, il ne faut pas hésiter à se lever (point n°1) et refaire une rapide séance. Dix minutes suffisent en méditation pour se recentrer et s’apaiser. Dans sa « Méthodologie de sophrologie pour bien dormir », Carole Serrat se sert de la méditation et de la sophrologie pour vaincre ce qu’elle appelle le « rap intérieur », soit toutes ces ruminations qui nous empêchent de trouver le sommeil. Le but de sa méthode est donc de retrouver la tranquillité en se laissant guider par sa voix.

5. Adopter la “respiration de la lune” La respiration est fondamentale aussi bien en méditation, en sophrologie que dans tout autre exercice de relaxation. Elle permet une bonne détente musculaire et apporte de la sérénité nécessaire pour bien dormir. Dans son livre, Carole Serrat se sert du Pranayma, la technique de respiration issue du yoga et loue les bienfaits de la respiration par le nez, appelée aussi respiration de la lune : « Allongez-vous sur le dos et bouchez votre narine droite avec le pouce de la main droite. Expirer alors doucement par la narine gauche, marquez un temps d’arrêt du souffle à vide, inspirez lentement par la même narine, puis marquez un temps d’arrêt du souffle à plein. » Elle conseille de renouveler l’exercice pendant dix à vingt respirations et de changer de narine. De belles nuits en perspective.

A savoir : si toutefois rien n’y fait, pas même nos cinq idées, la consultation d’un médecin et spécialiste du sommeil est recommandée.