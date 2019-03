Quatre clubs anglais au rendez-vous des quarts

Le FC Barcelone et la Juventus Turin face au quatuor anglais: le Top 8 européen de l'année est connu, et il compte quatre clubs d'un même pays pour la 1re fois depuis dix ans en Ligue des champions. Tirage au sort des quarts dès vendredi.

Contrairement aux journées précédentes, les favoris ont été au rendez-vous des 8e retour mercredi: le Barça a maîtrisé Lyon grâce à un doublé de Lionel Messi (5-1, aller: 0-0), et Liverpool, finaliste de la dernière édition, a été efficace à Munich contre le Bayern (3-1, aller: 0-0).

Au contraire des Allemands, qui seront sans représentant en quarts pour la 1re fois depuis 2006, les Catalans ont sauvé l'honneur espagnol après les éliminations du Real Madrid contre l'Ajax Amsterdam et de l'Atlético contre la Juventus et Cristiano Ronaldo. Au tour suivant, il y aura aussi un club néerlandais, un portugais (Porto), un italien. Et surtout quatre anglais, les Reds ayant rejoint leurs trois voisins: Tottenham et les deux Manchester.

Quatre clubs de Premier League en quarts de la C1, c'était le cas en 2008 et 2009, en plein coeur d'une période faste pour les équipes anglaises - toujours les mieux représentées à ce stade entre 2007 et 2011 avec en point d'orgue l'épique finale 2008 terminée aux tirs au but entre Manchester United et Chelsea (1-1, 6-5 t.a.b.).

Cette fois, pas de Blues au rendez-vous, mais des Citizens, en lice pour le quadruplé Coupes nationales-Championnat-Ligue des champions. Des retrouvailles contre Liverpool en quarts, comme l'année passée, permettraient aux hommes de Pep Guardiola de prendre leur revanche.

C'est tout l'enjeu du tirage au sort de vendredi, à Nyon (12h00), qui déterminera non seulement les affiches des quarts, mais aussi celles des possibles demi-finales, sans restrictions géographiques ni têtes de série.

Pourquoi pas également revoir l'affiche des finales 2009 et 2011 entre Manchester United et Barcelone, toutes deux remportées par les Blaugranas, voire celle de 2015 qui avait vu les Catalans et la Juve s'affronter. Celle-ci aussi était revenue au Barça. Mais à une époque où Ronaldo évoluait bien loin de Turin.



Programme :



Tirage au sort des quarts et des demi-finales: vendredi 14 mars (12h00) au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse)

Quarts de finale: aller 9-10 avril, retour: 16-17 avril

Demi-finales: aller 30 avril-1er mai, retour 7-8 mai

Finale: samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid