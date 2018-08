Le chanteur des Backstreet Boys a été arrêté lors d’une bagarre dans un bar de la Floride le 13 janvier 2016. L’histoire veut qu’on ait d’abord refusé de servir Carter et son ami Michael Papayans et qu’on leur ait demandé de quitter l’endroit, ce qui a déclenché la bagarre. Papayans aurait donné un coup de tête à un employé du bar, alors que Carter aurait attrapé un videur par la gorge. Selon le bureau du shérif du comté de Monroe, la caution de Carter s'élevait à 1.500 $US.