Katherine Heigl regrette son départ de Grey's Anatomy

Treize ans après son départ de Grey’s Anatomy, Katherine Heigl, qui incarnait Izzie Stevens, a retrouvé son ancienne co-star, Ellen Pompeo (Meredith) à l’occasion de l’émission de “Actors on actors”, une série d’interview dans lesquelles deux acteurs reviennent sur leur carrière.



Ces retrouvailles tant attendues par les fans ont été l’occasion pour les deux comédiennes de revenir sur les coulisses de la série médicale, qui s'apprête à souffler sa vingtième bougie. Tour à tour, elles se sont laissé aller à quelques confidences.



Si Ellen Pompeo a confié avoir détesté tourner l’une des scènes les plus iconiques de Grey’s Anatomy, Katherine Heigl est, elle, revenue sur son départ mouvementé de la série. Souvenez-vous : en 2010, l’interprète d’Izzie Stevens annonçait son départ précipité de la fiction médicale après 6 saisons.



Elle avait à l’époque évoqué des raisons familiales, la comédienne venant tout juste d’adopter sa fille avec son mari. Mais depuis ce départ, de nombreuses rumeurs avaient laissé entendre qu’elle avait été remerciée à cause de fortes tensions avec Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy. Katherine Heigl se serait plainte des conditions de tournage, et de l’ambiance en coulisses.



Elle avait également fortement critiqué les scénaristes de la série, en annonçant qu’elle refusait d’être nominée aux Emmy Awards, car elle n'avait pas eu, selon elle, le matériel suffisant pour délivrer une bonne prestation.



Katherine Heigl a ainsi profité de l’émission pour faire part de ses regrets quant à son départ. Alors que les deux comédiennes évoquent les sujets abordés dans la série par Shonda Rhimes et son équipe, notamment les débats autour du droit à l’avortement aux Etats-Unis, elle décide de féliciter Shonda Rhimes pour “avoir changé tout le discours du paysage audiovisuel à une époque où les femmes n’occupaient pas vraiment ce genre de rôles, et où il n’y avait pas autant de diversité.”



Katherine Heigl poursuit en évoquant l’impact de la série sur la société. “J’étais jeune. Je n’y prêtais pas beaucoup attention. Pour moi, c’était juste un boulot, un excellent boulot. Je n’avais pas conscience de l’impact que la série pourrait avoir.”



En 20 saisons, Shonda Rhimes a souvent eu à cœur d’évoquer des sujets importants affectant la vie des minorités américaines. En 2020, elle n'avait par exemple pas hésité à parler du mouvement des Black Lives Matters.



Reste maintenant à savoir si ces excuses publiques vont permettre à Katherine Heigl de faire son grand retour dans Grey’s Anatomy. Le personnage d’Izzie Stevens étant, aux dernières nouvelles, toujours en vie, et Ellen Pompeo étant désormais productrice, les téléspectateurs auront peut-être droit à un caméo dans les prochaines saisons.