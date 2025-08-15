Snoop Dogg, Ryan Reynolds, Ed Sheeran : ces célébrités qui investissent en D2 anglaise

Quel est le point commun entre Snoop Dogg, Ryan Reynolds et Ed Sheeran ? Ces célébrités ont toutes investi dans des clubs de Championship (2e division anglaise), à la fois pour espérer en tirer un profit sur le long terme, mais aussi par passion.



Mi-juillet, le rappeur américain Snoop Dogg est devenu copropriétaire du club de Swansea, qui tente de remonter en Premier League, arborant sur les réseaux sociaux le nouveau maillot pour la saison prochaine.



"L'histoire de ce club et de sa région m'ont touché. Une ville ouvrière et un club fier. Un outsider qui rend les coups, comme moi", avait commenté l'artiste de 53 ans, féru de sport, aux plus de 100 millions d'abonnés - de son vrai nom, Calvin Broadus - qui a rejoint au capital, le footballeur et Ballon d'or croate Luka Modric.



Reste à savoir si ce duo atypique sera suffisant pour battre "Deadpool". Ou plutôt Ryan Reynolds, l'acteur et producteur canadien qui détient depuis 2020 avec l'acteur Rob McElhenney, autre visage bien connu de Hollywood, le club rival gallois de Swansea, Wrexham.



Ce rachat surprise a d'ailleurs fait l'objet d'une docu-série intitulée "Welcome to Wrexham" (Bienvenue à Wrexham) qui a permis au club jusqu'alors méconnu, d'acquérir une renommée internationale.



Reconnaissable à ses cheveux roux et sa guitare, Ed Sheeran n'a pas que la musique dans la peau: en août 2024, la pop-star anglaise a acquis une participation minoritaire dans Ipswich Town - 1,4% - après avoir été sponsor-maillot de ses équipes masculine et féminine depuis 2021.



Mais l'implication du chanteur, supporter de longue date des "Tractor Boys", n'a pas empêché le club d'être relégué de la Premier League la saison dernière.

Alors pourquoi ces célébrités veulent-elles investir une partie de leur fortune, dans ce championnat ?



"Il y a la notion d'un retour sur investissement à long terme (...) Même si le succès sur le terrain et les retours attendus en dehors, ne sont pas une garantie, explique à l'AFP, Chris Winn, enseignant à l'University Campus of Football Business (UCFB).



Pour autant, cela ne signifie pas que tous "cherchent à réaliser un retour sur investissement : le football peut souvent être (perçu comme) un jeu (...) et pour certains, un projet passionné financé à titre personnel", précise-t-il.

Dans le cas de la superstar du football américain Tom Brady, qui a pris sa retraite en 2023, difficile de déterminer quelle est la finalité.



Le quarterback californien vainqueur de sept Super Bowl, détient une participation minoritaire dans Birmingham City, le deuxième club de la deuxième ville d'Angleterre après l'équipe de Premier League, Aston Villa - éliminée en avril dernier en quarts de finale, par le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions.



Son arrivée en 2023 n'a pas été accueillie à l'unanimité, un fan demandant même "Tom Brady, c'est qui ?", dans la série documentaire d'Amazon Prime Video, "Built in Birmingham: Brady et les Blues", qui suit son implication précoce et mouvementée dans le club. Notamment après le renvoi en janvier 2024 de l'entraîneur Wayne Rooney, qui a très récemment estimé que Brady ne "(comprenait) pas le football".



L'ami de Brady et co-propriétaire de Birmingham, l'investisseur new-yorkais Tom Wagner, révèle dans la série qu'ils avaient initialement tenté d'acheter une équipe de Premier League, sans succès.

"Nous pensions pouvoir gagner de l'argent, avoir un bon retour, qui est notre objectif ultime, donc nous ne pouvions pas y renoncer", explique Wagner.



Au cours de la première saison de Wagner et Brady, Birmingham a chuté en League One, la troisième division anglaise. Mais avec le jeune entraîneur Chris Davies à la tête de l'équipe, ils ont obtenu une promotion en Championship cette année, en remportant le titre de League One avec un total de points record.