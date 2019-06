Qu'elle soit rouge ou blanche : la viande est mauvaise pour le cholestérol

Que l'on consomme de la viande rouge ou blanche comme la volaille a les mêmes effets sur le taux de cholestérol dans le sang, selon une étude américaine.



Une étude dirigée par les chercheurs de l'hôpital d'Oakland (Californie) va bousculer nos idées reçues sur la consommation de viande. Alors que l'on répète souvent qu'il vaut mieux consommer de la viande blanche que de la viande rouge, il semble que toutes deux auraient les mêmes effets sur le taux de cholestérol dans le sang.

Pour cette étude, les chercheurs ont recruté des hommes et des femmes en bonne santé, âgés de 21 à 65 ans et ayant un IMC compris entre 20 et 35 kg/m2. Chacun d'entre eux a été attribué à un régime alimentaire de façon aléatoire : viande rouge, viande blanche et régimes protéinés sans viande qu'ils ont suivis pendant 4 semaines.

"Lorsque nous avions planifié cette étude, nous nous attendions à ce que la viande rouge ait un effet plus négatif sur le taux de cholestérol sanguin que la viande blanche, mais nous avons été surpris que ce ne soit pas le cas. Leurs effets sur le cholestérol sont identiques lorsque les niveaux de graisse saturée sont équivalents", explique le Pr Ronald Krauss, directeur de recherche sur l'athérosclérose et auteur principal de cette étude publiée dans le Journal of clinical nutrition.

Les résultats vont donc dans le sens des recommandations préconisant des régimes alimentaires comportant une forte proportion de fruits et légumes.