Qu Dongyu : Le Maroc dispose d'une expérience riche à partager avec les autres pays en matière de gestion hydrique

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dispose d'une expérience riche en matière de gestion hydrique, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. Qu Dongyu, notant que cette expérience peut être partagée avec les membres de la FAO, notamment les pays africains, confrontés à des pénuries d’eau.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, le DG de la FAO a souligné la nécessité d’exploiter les ressources hydriques de manière intelligente, non seulement pour faire face aux pénuries, mais également pour développer les zones rurales et soutenir les agriculteurs.



Il a, par ailleurs, mis en exergue le potentiel d’améliorer l’efficacité hydrique et de réduire la consommation d’eau au niveau des zones urbaines, estimant que cette vocation n’est pas seulement la mission du ministère de l’Eau, mais une priorité absolue pour le développement national.



Pour sa part, M. Baraka a indiqué que cette réunion a été l’occasion de passer en revue la stratégie marocaine de gestion hydrique conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment l’approche intégrée liant l’eau, l’alimentation et la sécurité énergétique.



Il a également évoqué la volonté de renforcer la coopération entre la FAO et le ministère de l’Equipement et de l’Eau en vue de contribuer au renforcement de la recherche scientifique afin de mieux gérer les ressources hydriques au Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de M. Dongyu au Maroc à l'occasion de la 33ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique (ARC33), qui se tient du 18 au 20 avril à Rabat.