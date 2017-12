Promotion des services digitalisés de l’ANCFCC auprès des MRE

Le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération visant à promouvoir les services digitalisés de l’Agence auprès des usagers marocains établis à l’étranger.

Paraphée par le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq et le directeur général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, cette convention porte sur le lancement d’une campagne de sensibilisation parmi les MRE autour des services digitalisés proposés par l’Agence, dans le but de les rapprocher du dispositif mis en place à cette fin et qui propose aux usagers une plateforme sécurisée permettant de suivre, à distance, les biens immatriculés.

Ainsi, grâce à une inscription sur le site officiel de l’Agence, tout citoyen peut être informé de toute opération inscrite sur son titre foncier par mail et par SMS. De même, l’ANCFCC a mis en place le programme «Mohafadati» qui est un service gratuit très simple d’accès à partir duquel tout citoyen peut être informé de toute opération concernant son titre foncier, quelle qu’en soit la nature.

Parmi les autres services qui pourront bénéficier aux MRE dans ce cadre, figure l’accès au certificat de propriété à travers le portail électronique de l’Agence, de manière sécurisée grâce à un code et une signature et un cachet électroniques qui permettront de sécuriser le document en question.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature, Abdelkrim Benatiq a indiqué que cette convention vise à promouvoir les services digitalisés mis en place par l’ANCFCC au profit des Marocains, notamment ceux résidant à l’étranger, mettant en exergue le développement de l’administration électronique au Maroc, particulièrement à travers les services à distance proposés par l’Agence.

Le ministre a souligné que ces services, qui permettent aux citoyens marocains, notamment ceux résidant à l’étranger, de suivre leur situation foncière, simplifiera les procédures administratives auprès de l’ANCFCC, qui pourront être accomplies sans déplacement et de manière sécurisée.

Abdelkrim Benatiq a, dans le même cadre, rappelé qu’en juin dernier, il a été procédé à la signature d’une convention avec l’ANCFCC en vue de mettre en place ces services, notant que la convention d’aujourd’hui est la concrétisation des engagements des deux parties dans le cadre du développement de l’administration électronique, conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI.

De son côté, Karim Tajmouati a indiqué que la convention vise à vulgariser les services digitalisés que l’Agence vient de mettre en place auprès des MRE, notant que l’ANCFCC est résolument engagée dans la digitalisation de ses métiers et de ses prestations.

Il a souligné que près de 1,5 million de Marocains se rendent chaque année auprès des services de la conservation foncière pour retirer le certificat de propriété, notant que la digitalisation permettra de réduire ce nombre et faciliter l’accès à ces services pour les citoyens marocains, notamment ceux résidant à l’étranger.

Le responsable a également rappelé que des travaux sont en cours pour mettre d’autres services dématérialisés à la disposition des usagers dans les mois à venir.