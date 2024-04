Le 59ème Salon international de la rose à parfum, du 3 au 6 mai à Kelâat M’Gouna

La ville de Kelâat M’Gouna accueillera, du 3 au 6 mai prochain, la 59ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc, évènement annuel placé sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, ce rendez-vous international se déroulera cette année sous le thème "Rose à parfum : pour une filière résiliente et éco-efficiente", annoncent mardi les organisateurs dans un communiqué.



Cette manifestation, organisée en partenariat avec la Province de Tinghir et des partenaires nationaux et internationaux, sera l’occasion de "jeter la lumière sur la filière de la rose à parfum et mettre en relief son rôle central pour un développement durable et résilient mettant en valeur l’identité et le patrimoine culturel associés à Kelâat M’Gouna", ajoute la même source.



Cette édition, qui prévoit l’accueil de plus de 100.000 visiteurs issus de différents horizons, mettra le point sur les réalisations phares dans le développement de la filière rose à parfum dans le cadre de la stratégie "Génération Green" et de ses retombées sur l’économique locale, ainsi que dans les domaines de la recherche scientifique.



Le thème central de cette édition a été choisi pour mettre en évidence la résilience et l’éco-efficience de cette filière face aux changements climatiques, dans une conjoncture nationale marquée par un stress hydrique chronique.



Selon les organisateurs, le salon englobera plus de 100 stands, incluant l’espace institutionnel, un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux différents produits de terroir, et un autre consacré l’agro-fourniture.



Le programme de cette édition s’étend sur quatre jours et sera enrichi par des séminaires scientifiques et des tables rondes, animés par des cadres du département de l’Agriculture, d’éminents chercheurs, des universitaires et des experts sur des thématiques en lien avec le développement de la chaine de valeur de la rose à parfum, la résilience de la filière, les réalisations en matière de mobilisation des ressources en eau et les retombées économiques et sociales de cette filière sur la population locale.



A l’instar des éditions précédentes, des prix seront décernés au profit des meilleures exploitations et unités de valorisation dans les vallées de Mgoun et Dadès. Une soirée artistique interprétée par des troupes musicales locales et nationales sera également organisée en marge de ce salon.



Par ailleurs, le grand public sera au rendez-vous avec l’habituel carnaval qui traverse la ville de Kelâat M’Gouna avec un mélange de rythmes, de chants et de danses folkloriques, dans une ambiance festive entrecoupée de plusieurs scènes artistiques.