Région Béni-Mellal-Khénifra: signature d’une convention de partenariat pour la collecte de données sur les ménages

Le comité régional de développement humain (CRDH) de Béni Mellal-Khénifra et l’Observatoire national du développement humain (ONDH) ont signé, lundi à Béni-Mellal, une convention de partenariat et de coopération pour la collecte de données sur les ménages au niveau de la région.



Signée par le Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib Lehbil, président du CRDH, et le président de l’ONDH, Othman Gayer, cette convention vise à collecter les données au niveau de la région sur la base d’échantillons représentatifs de quelque 3.800 ménages répartis sur les cinq provinces relevant de la région.



Ces données couvrent notamment le volet démographique et de santé des ménages, ainsi que les personnes en situation de précarité. Elles concernent aussi les aspects relatifs à l'enseignement des enfants, la situation professionnelle et les pratiques alimentaires des ménages. Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de responsables de l’ONDH, des services décentralisés, et des divisions de l’action sociale, M. Lehbil a passé en revue les efforts constants déployés pour améliorer les conditions de vie de la population et les indicateurs du développement humain au niveau de la région.



Dans le sillage de la poursuite des efforts pour la concrétisation d’interventions sociales basées sur une planification judicieuse dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), il importe d’adopter des modes de gestion moderne en vue d’améliorer le ciblage des bénéficiaires, identifier les besoins et fixer les priorités pour garantir l’efficacité des actions entreprises, a-t-il relevé.



Il a plaidé pour le développement d’un système de collecte des données à même de contribuer à l’amélioration de l’opération de planification et d’élaboration des décisions au niveau local et régional, appelant l’ensemble des acteurs à apporter l’appui et l’assistance nécessaires pour permettre à l’Observatoire de mener sa mission dans les meilleurs conditions.



Pour sa part, le président de l’ONDH a relevé que cette convention vise à permettre aux instances de gouvernance d’accompagner l’INDH au niveau territorial en matière de collecte, de traitement et de stockage des données sur les ménages.



Ce partenariat constitue un nouveau pari pour l’Observatoire et les instances de gouvernance territoriale, dont la commission régionale du développement humain, en vue de réussir cette nouvelle expérience basée sur trois orientations principales portant sur l'évaluation multidimensionnelle de l’efficacité des politiques sociales en relation avec l’horizon stratégique du nouveau modèle de développement, le suivi des pistes de mise en oeuvre des programmes de réformes majeures initiées par les autorités publiques, outre le développement d’une nouvelle génération d’approches pour l’évaluation des politiques publiques sociales.