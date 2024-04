Le cinéma marocain s'invite à Manille

Le cinéma marocain était présent, mercredi à Manille, dans le cadre des projections de films organisées à l’occasion des célébrations des journées de la francophonie.



Initiée par l'ambassade du Maroc aux Philippines, la participation marocaine à cet événement, marquée par la projection du film "Mica" d’Ismaël Ferroukhi, a été une occasion pour le public philippin de découvrir les acquis du cinéma marocain et sa richesse culturelle.



Plateforme pour le dialogue interculturel, cet événement a constitué un moment fort pour célébrer la diversité et favorisé les échanges d’idées à travers l’art.



Véritable hymne à la persévérance, à la solidarité et à la force de l'esprit humain face à l'adversité, "Mica" a suscité des réactions positives témoignant de l’enthousiasme des Philippins pour découvrir le cinéma marocain.

"Ce film marocain est une fenêtre ouverte sur la culture d’un pays si lointain géographiquement des Philippines", a déclaré à la MAP, en marge de cette projection, l'artiste philippine Diane Marzan.



"J'ai toujours considéré que le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement. Il s’agit d'un miroir des sociétés, des histoires, des espoirs et des défis", a-t-elle ajouté, notant que le septième art a le pouvoir de transcender les frontières, de connecter les cultures et de créer des passerelles entre les peuples.

"Les habits, le dialogue des personnages ainsi que les lieux où l’histoire s’est déroulée nous donnent un aperçu sur la culture du Maroc et sur l’importance du sport chez les Marocains", a-t-elle relevé.



Il s’agit d’une histoire captivante, qui donne de l’espoir et de l’énergie positive en termes de réalisation des rêves. "Nous avons assisté à des perspectives diverses et à des émotions vibrantes à travers ce film qui nous a permis de voyager à Casablanca et vivre l’aventure fulgurante d’un petit enfant issu d'un bidonville mais plein de rêves", a-t-elle dit.