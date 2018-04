Programme de l’ICC Real-Juve, le remake

Le Real Madrid et la Juventus Turin, qui ont disputé un quart de finale de Ligue des champions d'anthologie ces deux dernières semaines (qualification du Real 3-0, 1-3) se retrouveront cet été dans le cadre de l'International Champions Cup, tournoi amical de pré-saison.

Cette affiche, qui est aussi le remake de la finale de Ligue des champions 2017, se déroulera le 4 août à Landover, en banlieue de Washington.

Programme des rencontres comptant pour l'ICC:

20 juillet : Manchester City - Borussia Dortmund (à Chicago/USA), Séville FC - Benfica Lisbonne (à Zurich/SUI)

21 juillet : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (à Klagenfurt/AUT)

22 juillet : Liverpool - Borussia Dortmund (à Charlotte/USA)

25 juillet : Manchester City - Liverpool (à East Rutherford, New Jersey/USA), AC Milan - Manchester United (à Pasadena, Californie/USA), AS Rome - Tottenham Hotspur (à San Diego/USA), Borussia Dortmund - Benfica Lisbonne (à Pittsburgh/USA), Juventus Turin - Bayern Munich (à Philadelphie/USA)

26 juillet : Arsenal - Atletico Madrid (à Singapour)

28 juillet : Bayern Munich - Manchester City (à Miami/USA), Manchester United - Liverpool (à Ann Arbor, Michigan/USA), FC Barcelone - Tottenham Hotspur (à Pasadena, Californie/USA), Benfica Lisbonne - Juventus Turin (à Harrison, New Jersey/USA), Arsenal - Paris Saint-Germain (à Singapour)

30 juillet : Paris Saint-Germain - Atlético Madrid (à Singapour)

31 juillet : Manchester United - Real Madrid (à Miami/USA), AC Milan - Tottenham Hotspur (à Minneapolis, Minnesota/USA), FC Barcelone - AS Rome (à Arlington, Texas/USA)

1er août : Inter Milan - Chelsea (à Göteborg/SWE)

4 août : Real Madrid - Juventus (à Landover, Maryland/USA), AC Milan - FC Barcelone (à Santa Clara, Californie/USA), Arsenal - Chelsea (à Stockholm/SWE)

7 août : Real Madrid - AS Rome (à East Rutherford, New Jersey/USA), Séville FC - Inter Milan (à Lecce/ITA)

12 août : Inter Milan - Atlético Madrid (à Madrid)

Date à préciser: FC Séville - Chelsea (à Varsovie)